‘Küçük enerji santralleri’nden gelen güzellik

Çiğ ve kavrulmamış olmak şartıyla, fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, kestane gibi hücre dostu ‘Küçük Enerji Santralleri’ni öğünlerinize ekleyerek, daha canlı bir cilde kavuşup, sağlıkla güzelleşebilirsiniz

Vücudumuzun ihtiyacı olan doğru enerji kaynakları, daha genç ve diri bir cildin de olmazsa olmazlarındandır. "Küçük Enerji Santralleri" olarak tanımlanan, içerisinde çok sayıda vitamin, mineral ve protein barındıran kabuklu yemişler ile cildinize kaybolan ışıltısını geri kazandırabilirsiniz. Sağlıklı ve canlı bir cilt için gerekli olan kabuklu yemişlerin çinko, demir, bakır, selenyum, iyot gibi elementler bakımından da zengin olduğuna işaret eden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Doğada bulunan bu elementler, cildimizin hasarlanmasında ve yaşlanmada önemli rol oynayan serbest radikalleri yok etmede üstün bir nişancı gibidir. Yaşlanmaya ve kansere karşı savaşır. Kabuklu yemişleri "Küçük Enerji Santralleri"ne dönüştüren de bu elementlerdir. En pratik tarafı ise kolay taşınabilir olması! Yani arabada, metroda, vapurda, işte ya da yürürken bile çantanızda taşıyabilir, gün içinde atıştırarak güzelleşebilirsiniz. 3 ay boyunca aşırıya kaçmamak şartıyla düzenli olarak tüketerek, güzelleşmek için gerekli olan enerjiyi hücrelerinize depolayabilirsiniz" diyor.



SAÇ VE TIRNAKLARDA ETKİLİ



"Küçük Enerji Santralleri"nin ciltte yarattığı olumlu etkilerden faydalanmak için çiğ ve kavrulmamış olarak tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, "Lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar olarak değerlendirilen bu besinlerin aşırıya kaçmadan düzenli olarak tüketilmesi, ciltte detoks etkisi yaratır. Sadece cildin canlandırılmasında değil, yıpranan tırnak ve saçların da iyileştirilmesinde tedavi edici bir etki gösterir. İçerdiği vitamin ve minerallerle saç dökülmesiyle savaşır, kırılan tırnakları tamir eder" diye belirtiyor.



HÜCRE YENİLEYİCİ FINDIK



Adeta bir antioksidan deposu olan fındık, güçlü bir E vitamini ve folik asit kaynağıdır. Serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesine, sağlıklı, canlı ve diri bir cilde kavuşmanıza destek olur. Saç ve tırnak tamirini hızlandırır. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarının neden olduğu kanser türlerine karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Bir avuç fındık, günlük E vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.



ÖDEM GİDERİCİ KESTANE



İçerisinde bulunan mineraller sayesinde ciltteki ödemi veya şişkinlikleri hızla yok eden bir etkiye sahip olan kestane, bu işleviyle ciltte detoks etkisi yaratır. Bu etkiyle, serbest radikallerle savaşarak ciltteki yorgun görünümü ortadan kaldırır. Cildin alt tabakasında bulunan elastik özelliğin güçlenmesini sağlayarak, yaşlanmayı geciktirir. İltihap önleyici bir besin kaynağıdır. Cilt bakım maskesi olarak kullanıldığında sivilcelerin kolayca kurumasını sağlar.



YAŞLANMAYI ÖNLEYİCİ CEVİZ



Çok sayıda vitamin ve mineral ile güçlü bir antioksidan kaynağı olan ceviz, cildin elastikiyet ve nem kazanmasında aktif rol oynar. İçeriğindeki E vitamini sayesinde ciltteki "foto-yaşlanma"yı ve UV ışınlarının yarattığı tahribatı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca cildin nemlenmesine ve yumuşamasına katkı sağlar.



SİVİLCE SAVAŞÇISI BREZİLYA CEVİZİ



Selenyum açısından oldukça zengin olan Brezilya cevizinin, normal cevize göre antioksidan etkisi daha yüksektir. E ve C vitaminleri açısından zengin olan Brezilya cevizi, akne, sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarında tedavi edici bir etkiye sahiptir.



DOĞAL NEMLENDİRİCİ YER FISTIĞI



Cildimiz için çok önemli bir antioksidan görevi gören yer fıstığı, metabolizmanın düzenlenmesinde görev alan B1, B3, B6 ve folik asit vitaminleri ile cilt kuruluğunu önleyen E vitamini ve proteinler açısından güçlüdür. Bakır, demir, fosfor ve manganez gibi mineraller açısından zengin donanımıyla kronik hastalıklarla savaşır. Cilde dış faktörler nedeniyle kaybolan nemini geri kazandırır. İçeriğinde bulunan Omega 3 sayesinde saçların sağlıklı ve hızla uzamasını, daha parlak görünmesini destekler.



GÜNEŞTEN KORUYUCU ANTEP FISTIĞI



İçerisindeki E vitamini sayesinde yaşlanmaya karşı savaşan Antep fıstığı, doymuş yağ asitleri sayesinde cilt kuruluğunu gidererek, cildi nemlendirir. Cildi güneşin zararlı ışınlarına ve kansere karşı korur. Kabuğunda bulunan yağ, cildin nemlenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle kabuğundaki yağ, masaj yağı olarak kullanılabilir. Cildi yumuşatır, ipeksi hale getirir.



SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYEN KAJU



İçeriğinde bulunan bakır sayesinde saç dökülmesiyle savaşan kaju, bakır eksikliğinden oluşan sağlık problemlerinin çözümünde etkilidir. Saç dökülmesini engellemesinin yanında, saçların koyulaşmasına yardımcı olur.