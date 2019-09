Yetişkin çocuklar için çılgın festivaller

Gerçek hayatın sıradanlığından kurtulup biraz çıldırmanın hiç de ayıp karşılanmayacağı yerler festivaller... Yemek, müzik, dans, eğlence, renk... Hatta biraz da çamur. İşte dünyanın en çılgın festivalleri

Holi Festivali- Hindistan

Baharın gelişini haber veren Holi Festivali, dünyanın en renkli festivali. Mecaz anlamda değil, bu festivalde herkes birbirine renkli toz atıyor. 20 Mart'ta Hindistan'da düzenlenen festivalde her rengin bir anlamı var. Kırmızı saflığı, mavi sakinliği, yeşil canlılığı, sarı ise dini duyguları temsil ediyor.



Chinchilla Karpuz Festivali- Avustralya

Bu festival sırasında katılabileceğiniz birçok etkinlik var (örneğin karpuz rodeo veya karpuz kayağı). Ayrıca, yetiştirdiğiniz en büyük karpuzu getirebileceğiniz bir yarışma var. Mevcut kayıt yaklaşık 99 kg.



Su Tabancası Festivali- Güney Kore

Eğer bir yandan eğlenmek, bir yandan da çocuklar gibi hissetmek istiyorsanız, festival tercihiniz belli



Boryeong Çamur Festivali- Güney Kore

İlk festival 1998'de yapıldı. Festival aslen, Boryeong'dan çamur kullananlar için bir pazarlama kampanyasıydı. Bazı çalışmalara göre bu çamur, İsrail Ölü Deniz'deki çamurdan daha fazla iyileştirici özelliğe sahip. 17. Boryeong Çamur Festivali yaklaşık 329 milyon turisti çekti. Festival, 16-24 Temmuz tarihlerinde yapılıyor.



Cascamorras Festivali- İspanya

Bu festival boyunca 2 kasaba kutsal bir imaja sahip olmak için yarışıyor. Bir kasabanın vatandaşları kendilerini kara yağla örtüyor ve Meryem Ana heykelini koruyor. Diğerleri ise zeytinyağı, yumurta ve unla savaşarak heykele ulaşmak için hazırlanıyorlar. Efsaneye göre eğer bir kişi temiz kalabiliyorsa, o heykele ulaşabilir. Festival tam 5 asırdır gelenek halinde sürüyor. Eğer gitmek isterseniz, festival 6-9 Ağustos tarihlerinde.



Golden Retriever Festivali- İskoçya

Golden Retriever'lerin hayranıysanız, bu festivali ziyaret etme fırsatı bulmak için her şeyi yapabilirsiniz. Geçen yıl, 361 köpek bu partiye geldi ve bu 2006'dan beri yapılan en büyük toplantıydı.



Domates Festivali- İspanya

Dünyanın en büyük yiyecek festivali sırasında yaklaşık 120 ton domates ezildi. Domatesler asitli "dezenfektan" etkisine sahip olduklarından, Bunol (festivalin yapıldığı yer) sokaklarının İspanya'nın en temiz yeri olduğu kabul ediliyor. Festival, her yıl ağustos ayının son çarşamba günü yapılıyor.



Portakal Savaşı Festivali- İtalya

Bu festival İspanya'daki Domates Festivaline benziyor. Fakat burada, domatesler portakallarla değiştirilmiş. İnsanlar festival sırasında bu meyvenin yaklaşık 250 tonunu yok ediyorlar. Ölçeği hayal edemezseniz, işte hızlı bir cevap, 250 ton mavi balinadan yaklaşık 2 kat daha ağırdır.



Şnorkelle Bataklığa Dalma Festivali- İngiltere

109 metreyi yüzerek 1 dakika 18.81 saniyeden daha az zaman geçebileceğinizden eminseniz, yeni bir dünya rekoru kırabilirsiniz.



Cooper's Hill Peynir Yuvarlama Festivali- İngiltere

Bu olayın ana fikri, tepeden aşağı yuvarlanan bir peyniri kovalamak. Bu festival en tehlikeli yarışlardan birisidir çünkü birçok insan genellikle kazanan olmaya çalışırken birbirini eziyor. Bu aslında pek sürpriz değil, çünkü peynir saatte yaklaşık 70 mil hıza ulaşabiliyor.



Uluslararası Yastık Savaşı Günü- Avrupa/ ABD

Yastık savaşı ile ilgili sıra dışı şey, bir günde tüm dünya çapında gerçekleşmesi. Tarihle ilgili bilgiler, sosyal medya, e-posta ve sohbet odaları gibi dijital kaynaklar aracılığıyla yayılıyor ve insanların yastıklarla kendiliğinden toplanmasıyla başlıyor.