Avrupa köylerinde sonbahar turu

Sonbaharda seyahat etmenin güzelliği başka. Özellikle Avrupa’nın birçok kırsal bölgesi, bahar aylarında görülmek için yaratılmış gibi. Şu sıra Avrupa’ya çıkmak isteyen ve şehirden uzak yerleri tercih edenlere duyurulur...

LAUTERBRUNNEN (İSVİÇRE)

LAUTERBRUNNEN, İsviçre'nin Bern kantonuna bağlı Interlaken-Oberhasli eyaletinde bir belediyedir. Dev dağların arasında uçsuz bucaksız gibi görünen yemyeşil bir vadinin üzerine kurulmuş Wengen, Mürren, Gimmelwald, Stechelberg ve Isenfluh köylerinden oluşur. Şelalelerin de yer aldığı bu yemyeşil doğa cenneti, yürüyüş ve dinlenmek için yaratılmış gibi.



DİNANT (BELÇİKA)

Belçika'nın Valonya Bölgesi'nin şehirlerinden biridir. En ünlü binası Notre- Dame Kilisesi 1227 yılında Gotik tarzda inşa edilmiştir. Kilisenin arkasındaki kaya blokta yükselen kale de şehrin görülmesi gereken yerleri arasındadır. Dinant, ardını dağlara, yüzünü kanala çevirmiş evleri, kafeleri, gezi turları ve eğlence mekanlarıyla gece gündüz yaşayan bir kasabadır.



CASTLE COMBE (İNGİLTERE)

Başkent Londra yakınlarında, Chippenham kasabasının 5 mil kuzeybatısında, 1966 yılında 'Sıra Dışı Güzellik Alanı' ilan edilen bu köy, Cotswolds Vadisi'ne saklanmış bir güzellik diyarıdır. Ormanları ve nehri izleyen taş evleri, yemyeşil tepeleri, çiçeklerle bezenmiş yolları ve çiftlikleriyle tam anlamıyla masalsı bir coğrafyayı ayaklarınızın altına seriyor.



ALBARRACİN (TERUEL, İSPANYA)

Albarracin, Teruel iline bağlı bir İspanyol kasabası. Taşlık tepeler ve 9. Yüzyıl'dan kalma bir kalenin surlarıyla çevrili Ortaçağ kenti, daracık taş sokakları, iki katlı ahşap evleri ve doğayla iç içe olmanın yanı sıra, müzik, dans ve spor festivalleriyle de nam salmıştır. Ziyaretçilerine hem tarihi hem günümüzü yaşatan Albarracin, doğa, sanat ve tarih tutkunlarına hitap ediyor...



HALLSTAT (AVUSTURYA)

Yukarı Avusturya'da Hallstatter Gölü kıyısında bir köydür. Tarih öncesinden kalma tuz üretimi kentin yaşam kültürüyle bütünleşmiştir. Dünya tarihinin en eski tuz madeni buradadır. UNESCO Dünya Mirası Alanı içinde yer alan Hallstat, yeşil dağ eteklerinden göl kıyısına dökülen ahşap, rengarenk çiçeklerle donanmış evleriyle tam bir doğa cennetidir.



COLMAR (FRANSA)

Kuzeydoğu Fransa'da, Almanya ve Fransa arasında birkaç kez el değiştiren masalsı kent, mimarisiyle Alman kültürünün izlerini taşıyor. İçinden Ren Nehri'nin kolları geçen ve kıyı boyunca dizilmiş 1200'lerden kalma birbirinden renkli, çiçeklerle bezenmiş tarihi binalar tabloyu andırıyor. Müzeleri ve şaraplarıyla da ünlü Colmar, görenleri hayran bırakıyor.



ROTHENBURG OB DER TAUBER (ALMANYA)

Almanya'nın Bavyera eyaleti, Franconia ilçesinde iyi korunmuş bir ortaçağ kasabasıdır. Şehir, Tauber Nehri'ne bakan bir plato üzerinde yer alır. 'Rothenburg' adının, evlerin kırmızı renkli çatılarından geldiği varsayılır. Rot (kırmızı) ve Burg (kasaba) anlamına gelir. Renkli evleri, taş sokakları ve festivalleriyle turistlerin en çok ilgi gösterdiği kentlerden biridir.



BLED (SLOVENYA)

Slovenya'nın kuzeyinde, yukarı Carniola'da buz devrine ait Bled Gölü'yle ünlüdür. Golf, balıkçılık, at biniciliği ve tırmanış tutkusuyla öne çıkar. Gölün ortasında, turistlerin şans dilemek için kapısını çaldığı bir kilise vardır. Dinlenmek ve spor yapmak için benzersiz bir coğrafyaya sahip Bled'de, adaya 'Pletna' adlı geleneksel bir botla gidilir.



VOLENDAM (HOLLANDA)

Kuzey Hollanda'da, Edam şehrinin liman kasabası iken Edam'ın kendi limanına kavuşmasıyla dondurulan liman, tarım alanlarına dönüşmüştür. Ressam Picasso'nun inzivaya çekildiği, kanal etrafındaki eski evlerinin yanı sıra kafeleri ve renkli gece hayatıyla dikkat çeker. Yerlileri geleneksel kostümleriyle dolaşmayı sever.



REİNE (NORVEÇ)

Fiyortları ve yürüyüş rotalarıyla ünlü Norveç'in Atlas Okyanusu kıyısındaki Lofoten adalarında bulunan Reine Köyü, inanılmaz doğasıyla her yıl on binlerce turisti kendine çekiyor. Bu kasaba, Norveç'in en büyük haftalık dergisi Allers tarafından 1970'lerin sonlarında ülkenin en güzel köyü seçilince dikkatleri üzerine çekmişti.

BÜLENT GÜRLÜK