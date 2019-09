Şehrin merkezinde doğanın kalbinde

İzmir’in Balçova ilçesindeki termal tesisler, kentin merkezinde doğanın içinde sakin ve huzurlu bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi oldu

ifalı sularıyla 2 bin 500 yıldır birçok hastalığa şifa dağıtan termal tesisler, eşsiz lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Balçova Termal Tesisleri'nin Yiyecek İçecek Bölümü sadece konaklamaya gelen yerli ve yabancı turistlere değil tüm halka açık olarak hizmet veriyor. Tesisin mutfağının en önemli özelliği ise kendilerine ait büyük serada yetişen organik ürünlerin yemeklerde kullanılması. 4 mevsim seralarda yetişen ürünlerin lezzet şölenine dönüştüğü tesislerde sunulan birbirinden lezzetli ürünler, termal suyu kadar vatandaşların ilgi odağı haline geliyor.



BOL ÇEŞİT BOL LEZZET



İzmir Valiliği idaresindeki Balçova Termal Tesisleri ve Oteli'nde hafta içi her gün 500 kişilik çıkan yemek miktarı, hafta sonları ise düğün, dernek toplantıları ve tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle 2 bin kişiye ulaşıyor. Tesiste açık büfe sabah, öğle ve akşam yemeklerinde 12 çeşit sıcak yemek, 30 çeşit zeytinyağlı ve 15 çeşit tatlı çıkıyor. Sabah kahvaltısında ise her türden 100 çeşit lezzet sunuluyor. Termal tesislerde mutfağın en önemli özelliği ürünlerin tamamen organik ve kendi bünyesindeki seralarda yetişmesi. Birbirinden lezzetli ürünlerin mutfaktan sofraya taşınması da çok ayrı bir özellik, tesisin bahçesinde 4 adet sera bulunuyor. Seralarda görevli bahçıvanlar tarafından mevsimine göre tüm sebze, meyve ve Ege mutfağına has çeşitli otlar yetiştiriliyor.



SÜRPRIZ YEMEKLER



Tesise gelen misafirler hiçbir yerde bulamayacakları sürpriz yemeklerle karşılaşıyor. Sürpriz lezzetlerin sunulduğu tesiste içerisinde lezzetli ege otlarının bulunduğu "levrek sarma" ve "enginar tatlısı" ile tamamı kırmızı etten oluşan termal spesyal kebap, keşkek yatağında kuzu incik ve perde pilavı büyük beğeni topluyor.



SUYU BİN DERDE DEVA



Balçova Termal Tesisleri bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sağlık turizmi açısından Türkiye'nin en önemli ve kapsamlı merkezi durumunda. Merkez, Norveç Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında 1992'den bu yana Norveçli hastalara tedavi olanağı sunuyor.



IŞIK: SALON BİR TİYATRO SAHNESİDİR KESİNLİKLE HATA KABUL ETMEZ



Balçova Termal Tesisleri'nin Yiyecek İçecek Müdürü Mehmet Işık, başarı öyküsüyle de dikkat çekiyor. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra stajyer olarak başladığı tesislerde yıllarca komilik ve garsonluk yapan Işık, daha sonra şefliğe yükseldi. İki yıl önce mesleğinin zirvesine çıkarak Yiyecek İçecek Müdürü olan Işık, ilk günkü heyecanla çalıştığını söyledi. Şu ana kadar çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirten Işık, turizmi seçen gençlere de bazı tavsiyelerde bulundu. Işık, "Bu işi seçen gençlerimiz öncelikle mesleğini çok sevmeli. Bizim işimiz bir sanat. Ben salonu bir tiyatroya benzetirim. Salonda, aynı sahnedeymişsin gibi çıkıp rolünü çok iyi oynamak zorundasın. Hata kabul etmez. Perdenin arkasında mutsuz veya üzgün olabilirsin ama salona çıktığın zaman güleryüzlü olup en iyi şekilde sunum yapacaksın. Bizim işimiz hizmet sektörü. Bu sektörün en büyük amacı insanları mutlu etmek. Bir nevi terapi gibi" dedi.



ŞİFANIN ADRESİ AKTAR CAFE



Tesisin bahçesindeki doğayla iç içe bulunan alana açılan otantik Aktar Cafe ise şifalı detoks ürünleriyle dikkat çekiyor. Yeni hizmete sunulan cafe, yoğun ilgi görüyor. Ağaçların arasına kurulan mekanda çeşitli detoks ürünü içecekler ve doğal ürünlerin sunumu yapılıyor. Aktar Cafede depresyon gideren sarı kantaron çayı, öksürük ve bronşite iyi gelen meyan kökü çayı, sindirim sorunları için lavanta çayı, kan dolaşımı ve romatizma hastalıklarına iyi gelen biberiye çayı gibi daha birçok seçenekler sunuluyor. Detoks ürünler arasında ise havuç, domates, pancar ve zeytinyağı karışımı kırmızı rüya detoks, kereviz, maydanoz, brokoli, yeşil elma, kivi, salatalık ve muz karışını agamemnon detoks, yeşil elma, maydanoz, salatalık, limon ve zerdeçaldan oluşan termal spesiyal detoks, portakal, havuz ve elmadan oluşan turuncu detoks, havuç, lahana, turp, semizotu ve limondan oluşan Cleopatra detoks yer alıyor.

