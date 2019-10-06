Anne babaya da sanat eğitimi

Çocuğunuza sanat eğitim aldırıyorsunuz. Peki ya siz? Onun aldığı eğitime yetecek kadar bilgiye ve sanat görgüsüne sahip misiniz? Çocuklarınız ünlü balerinlerden, bestekarlardan, ressamlardan bahsederken siz onların anlattıkları karşısında öylece kalıyorsunuz. Oysa ki onları anlamak ve yönlendirebilmek için anne babaların da sanata meraklı ve sanat konusunda bilgili olması gerekiyor. Berkehan Dural Akademi'nin sahibi Berkehan Dural da sanat eğitimi bir bütündür öğretisinden yola çıkarak ebeveynlere de bir program hazırlamış. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sanat okulunda her ayın son Cuma günü veliler, farklı bir dalda ücretsiz sanat eğitimi alacak. Böylece hem çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebilecek hem de çocuklarıyla sohbet etmek için ortak konularda buluşacaklar.



FARKLI DENEYİMLER



Akademinin kurucusu Berkehan Dural, yeni dönemde çocukların yeteneklerini keşfedebilmek için onlara farklı dallarda da eğitimler vereceklerini belirterek şunları söyledi: "Bu yeni dönemde söz konusu sadece Dans, Müzik, Bale ve Yaratıcı Drama değil. Tüm sanat dallarını okulumuza taşıyabilmek. Sanat insan için olmazsa olmaz bir unsur. Bu yüzden sanatı önemseyen ve çocuklarına sanat eğitimi aldıran ebeveynleri de düşünerek böyle bir proje geliştirdik. Çocuklar burada aldıkları eğitimleri aileleriyle de pekiştirebilecekler" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN