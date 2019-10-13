Dolgun dudakların sırrı estetik değil

Tarçın-vazelin veya bal-vazelin karışımı ya da karanfil yağı kullanmak dudakları dolgunlaştırmak için etkili, doğal bir yöntem.

Birçok kadın dolgun dudaklara sahip olmak ister ve bunun hayalini kurar. Çok para harcamadan botoks ya da dolgu yaptırmadan dudaklarınızı arzu ettiğiniz görünüme getirebilirsiniz. İşte dudaklarınızı dolgun göstermenin kolay yolları...



ALT KISMINA GÖLGE EKLEYİN



İhtiyacınız olan tek şey kahverengi yumuşak bir göz kalemi. Kahverengi göz kalemini sadece dudağın alt kısmına uygulayarak dudaklarınızı gölgelendirebilirsiniz. Gölgelendirdiğiniz dudaklar daha dolgun gözükür. Fazla abartmamaya özen gösterin.



KALEM İLE ÇERÇEVELEYİN



Rujunuzun rengine göre kullanacağınız dudak kalemini simetrik ve fazla abartmadan sürmeye özen gösterin. Dudak şeklini tamamen değiştirmeye çalışmayın. Diğer bir kolay yöntem ise dudaklarınıza komple kapatıcı sürerek dudak kalemini uygulamanız. Bu yöntemle dudak çizgilerinizi daha kolay takip edebilirsiniz.



DOĞAL YÖNTEMLER



Doğal maddeler kullanarak kendi dudak dolgunlaştırıcınızı yapabilirsiniz. Tarçın- vazelin veya bal-vazelin karışımını dudaklarınızı uygulayıp 5 dakika beklettiğinizde dudaklarınızı dolgun bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Karanfil yağı kullanmak da dudakları dolgunlaştırmak için etkili bir yöntemdir.



DOLGUNLAŞTIRICI RUJLAR



Dudak dolgunlaştırıcı rujlar işinize yarayabilir. Fakat bu gibi dolgunlaştırıcı rujlar alerjik reaksiyon göstererek dudağa etki ederler. Cildiniz ve dudaklarınız hassassa kesinlikle dudak dolgunlaştırıcı rujlar önerilmez. Bu uygulamayı yaparken dudaklarınızda yanma etkisi hissedebilirsiniz fakat çok kısa sürede dudaklarınız daha dolgun gözükecektir.



DAHA HAFİF TONLAR TERCİH EDİN



Dolgun dudaklara sahip olmanın en iyi yollarından biri de doğru ruj ve renk tonlarından geçer. Özellikle koyu renkteki rujlar dudaklarınızın olduğundan daha küçük gözükmesine sebep olur. Açık tonlardaki rujlar ve parlatıcılar ise ışığı yansıttığından dudaklarınızın daha dolgun görünmesini sağlar.



DUDAKLARINIZDAKİ ÖLÜ DERİYİ TEMİZLEYİN



DUDAKLARINIZI dolgunlaştırmak istiyorsanız dudaklarınızdaki ölü deriden arınmanız gerekir. Yumuşak kıllı bir fırça ile dudaklarınızı nemlendirerek fırçalayın. Diş macunu da ekleyerek yapabileceğiniz bu uygulamada dudaklarınızdaki ölü deri pul pul dökülecektir. Ufak daireler şeklinde diş fırçasını dudaklarınızda gezdirmeniz kan akışını da hızlandırır. Böylece daha dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz.



VAZELİN KULLANIN



Vazelin dolgun dudaklar için etkili bir çözümdür. Dudaklarınızı nemlendirmenin yanı sıra dudaklarınıza parıltı ekleyerek daha dolgun gözükmesini sağlayabilirsiniz. Vazeline biraz tuz ekleyerek peeling yapabilirsiniz.



ÖN PLANA ÇIKARIN



Beyaz bir kalem ya da cildinizden daha açık tonda kapatıcıyı dudaklarınızın çevresine sürün.