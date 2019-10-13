Tıp tarihine ışık tutan müze

Osmanlı döneminde Manisa'da şifahane olarak kullanılan tarihi yapı, 2014 yılının başında Tıp Tarihi Müzesi olarak açıldı. Manisa’daki 500 yıllık şifahane, Tıp Tarihi Müzesi olarak düzenlendikten sonra, 600 bin ziyaretçi ağırladı
Osmanlı döneminde Manisa'da şifahane olarak kullanılan tarihi yapı, 2014 yılının başında Tıp Tarihi Müzesi olarak açıldı. 1600'lü yıllarda hem bedensel, hem de ruhsal hastalıkların tedavi edildiği şifahane, bugün ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
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