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Tıp tarihine ışık tutan müze

Tıp tarihine ışık tutan müze
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Osmanlı döneminde 'da şifahane olarak kullanılan tarihi yapı, 2014 yılının başında olarak açıldı. Manisa’daki 500 yıllık şifahane, Tıp Tarihi Müzesi olarak düzenlendikten sonra, 600 bin ziyaretçi ağırladı

Osmanlı döneminde 'da şifahane olarak kullanılan tarihi yapı, 2014 yılının başında olarak açıldı. 1600'lü yıllarda hem bedensel, hem de ruhsal hastalıkların tedavi edildiği şifahane, bugün ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

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