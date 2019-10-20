‘700’e yakın tablom var’

Doktor ve iş insanı Mehmet Baz günlük hayatın stresinden okuyarak ve sanat eseri biriktirerek kurtuluyor. Onu hayata bağlayan en önemli şeyin ise ailesi olduğunu söylüyor

İzmir'in tanınmış doktor ve iş insanı Op. Dr. Mehmet Baz, 30 yıldır doktorluk mesleğini sürdürüyor, son 13 yıldır ise Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor. Bu yoğun ve stresli hayatın olumsuz etkilerinden kitap okuyarak ve koleksiyon yaparak kurtuluyor. Yıllarca birbirinden farklı yüzlerce yazarın kitabını okuyan Baz, "Bazı toplantılarda sıkıldığım zaman, o anda önümdeki bir kitabı açıp birkaç sayfasını okurum. Kitaplara ve yeni şeyler öğrenmeye ilgim fazla olduğu için, bazen gece yarısından sonra bazen de sabah erken uyanıp okurum. Okumak beni dinlendiriyor. Bir de çok fazla bunalırsak, kafamızı dağıtmak için eşim Figen Hanımla birlikte gezilere çıkarız" dedi.



FIRÇA İZİNDEN ANLARIM



Çocukluktan beri biriktirmeye merakı olan ve yaklaşık 12 senedir de resim, heykel, seramik, fotoğraf ve çeşitli objelerin yer aldığı sanat eserlerini biriktiren Op. Dr. Mehmet Baz, "Kendi koleksiyonlarımı çıkartıp karşısına geçerek incelemek bana ayrı bir keyif ve huzur veriyor. Gerginliğimi alıyor. İstanbul'da da koleksiyoncu arkadaşlarım var. Zaman zaman onlarla bir araya gelip ellerimizde bulunan eserlere bakarız. Bir resmin kime ait olduğunu, tekniğinden, fırça izlerinden ve renklerinden anlayabiliyorum. Onları incelemek beni çok dinlendiriyor" şeklinde konuştu. Genelde Türk ressam ve heykeltraşların çalışmalarını biriktiren Mehmet Baz'ın elinde 700'e yakın resim bulunuyor. Koleksiyonlarını hem kendi çalışanlarının hem de vatandaşların görüp bilgilenmesini isteyen Baz, eserlerini hastanelerin koridorlarında, bahçelerinde ve yönetim ofislerinde de sergiliyor

ERCAN AKGÜN