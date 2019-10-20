Buzlu suların derinliklerinde

Buz dalışları dünya çapında çok daha fazla rağbet görüyor olsa da, ülkemizde de son yıllarda her geçen gün artan ilgiyle, macera tutkunları için ‘yapılacaklar’ listesinde ilk sırayı almaya başladı bile... İşte dünyanın en muhteşem buz dalışı noktaları...

TOBERMORY, KANADA

Tobermory'deki göllerin tamamı Şubat sonu, Mart başı itibarıyla donduğu için bu bölge dünya çapındaki en elverişli buz altı dalış bölgelerinden biri haline geliyor. Kalın buz tabakalarıyla kaplanan göller, dalıcıların dişli kızaklarla dalışa giriş alanına kolayca ulaşımına olanak sağlıyor.



PAIJANNE GÖLÜ, FINLANDIYA

Buz altı dalışının en keyifli anlarından biri de buz altında ters yürümeye çalışmak. Pajianne Gölü, gün ışığının hafifçe buz altına süzülmesiyle harika görüntüler ve renkler sergilemesinin yanında, yer çekimine karşı gelerek buzullarda ters yürümek için gelen buz dalışı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

ANTARKTİKA

Antarktika yüzlerce anemonun ve mercanın deniz zeminini halı gibi kapladığı, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz deniz canlılarına ev sahipliği yapan bir buz altı dalış noktası. Leopar foklarının dalgıçların etrafında halkalar oluşturarak burunlarıyla hava kabarcıklarıyla oyunlar yaptığı bir cennet.



BEYAZ DENİZ, RUSYA

Buz altı dalışının en renkli rotalarından bir olan Beyaz Deniz, Avrupa kıtasının donan tek denizi olma unvanına sahip. Bu nedenle Beyaz Deniz, kelp yataklarından anemon bahçelerine, kurt balıklarından iskelet karideslerine, kaya balıklarından Beluga balinalarına kadar çok çeşitli ve rengarenk bir manzara ile sizleri karşılıyor.



TASIILAQ FIYORDU, GREENLAND

Greenland, muhteşem buzul dağlarının arasında dalış yapabileceğiniz muhteşem bir buz altı dalış noktası. Beyazdan turkuaza kadar onlarca mavi tonunu bir arada görebileceğiniz inanılmaz bir seyir keyfi yaşatan bir vaha sanki. Greenland'da buz altı dalışı yapanların en keyif aldığı şeylerden biri de buzulların çıtırdama seslerine şahit olmak!



ZARA TÖDÜRGE GÖLÜ, SİVAS

Buz dalışını deneyimlemeniz için illa yurt dışına gitmeniz gerekmiyor. Ülkemizde buz dalışını keyifle deneyimleyeceğiniz en keyifli bölge ise Sivas'ta bulunan Zara Tödürge Gölü. Bölge, Aralık ayından Şubat sonu Mart başına kadar buz dalışları için ideal. Yerel dalış merkezleri ve dalış rehberleriyle deneyimleyeceğiniz buz altı dalışları için öncelikle buz dalışı eğitimi almak, buz altında da yüksek performans gösteren hava sistemleri ve uygun ısıl koruma sistemlerine sahip olmak gerektiğini bilmekte fayda var.



BAYKAL GÖLÜ, RUSYA

Dünyanın en eski gölü olan Baykal Gölü, yüzlerce endemik türe ev sahipliği yapması nedeniyle deniz biyologları için de eşsiz bir dalış noktası. Baykal gölü, 700 çeşit gammarus, onlarca amfipod ve kabuklu muhteşem bir seremoniyle dalıcıları karşılıyor. Özellikle kışın muhteşem görüş olanağı sağlayan ender noktalardan biri.



LAGO DEL NARET, İSVİÇRE

İsviçre Alpleri'nin güneyindeki Lago del Naret, buz dağları arasında dalış yapabileceğiniz dünyadaki bilinen tek tatlı su dalış noktası. Yazın da buz altı dalışı yapmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat sağlayan göle ulaşım yolları ancak Temmuz ayının ilk haftasında açılıyor. Bu nedenle bu aylardan önce dalış yapabilmek biraz zorlu.



KUZEY KUTBU, ALASKA

Alaska'da Kenai Yarımadası'nda yer alan tundralarla çevrili Summit Gölü, buz dalışları için alışılagelmiş noktalardan biri. Göl 1.200 metre yükseklikte bulunması nedeniyle, bu noktaya buz dalışı planlamadan önce mutlaka irtifa dalışı eğitimi almak ve daha önce irtifa dalışını deneyimlemiş olmak önemli gerekliliklerden biri.