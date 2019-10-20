İzmir cemiyeti ‘Gece Sirenleri’nde buluştu

Türk Edebiyatı'nın usta ve önde gelen ismi Selim İleri'nin fırtınalı düzyazı serüveni, ressam Ali Kotan'ın fırçasıyla, tablolara dönüştü. Ali Kotan'ın tablolarına da usta yazar Selim İleri tarafından özel kısa metinlerle yorum yapıldı.

Türk Edebiyatı'nın usta ve önde gelen ismi Selim İleri'nin fırtınalı düzyazı serüveni, ressam Ali Kotan'ın fırçasıyla, tablolara dönüştü. Ali Kotan'ın tablolarına da usta yazar Selim İleri tarafından özel kısa metinlerle yorum yapıldı. İki büyük sanatçının birbirlerinin eserlerinden ilham alarak Folkart Gallery için üç yıl önce hazırlamaya başladığı "Gece Sirenleri" adlı sergi, düzenlenen açılış töreniyle İzmirliler'in beğenisine sunuldu. İş, sanat ve cemiyet hayatı bu sergide buluştu.