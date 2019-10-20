“Türkiye fiziğe, Avrupa egoya göre dansçı seçiyor”

Türkiye’de beden ölçüleri yüzünden birçok dans okuluna kabul edilmeyen Begüm İnce şimdi Fransa’da dans ediyor. İnce, “Türkiye kilolu dansçı istemiyor. Fransa’da, iyi dans etmek ve egodan uzak biri olmak önemli” dedi

Dansa çocukluğundan beri ilgisi olan ve normal dansçılardan daha iri bir fiziğe sahip Begüm İnce (22), bu durumun kendisini etkilemediğini söyledi. 5 yıldır Fransa'da yaşayan ve Fransızca öğretmenliği üzerine yüksek lisans yapan İzmirli dansçı, "Sadece sahnede istenen bir tip değilim. Şimdiye kadar çok ret aldım; Anadolu Ateşi'ne başvurdum, kısa ve kilolu olduğumu söylediler. Başka konserler için görüşme yaptım, çok iyi dans ettiğimi ancak fiziki olarak uygun olmadığımı belirttiler. Türkiye kilolu dansçı istemiyor. Burada istenen kriter incecik ve uzun boylu olmaları. Fransa'da, Amerika'da insanlar bu görüşlerin çok dışında. İyi dans etsin ve karakter olarak egodan uzak iyi biri olsun onlar için yeterli. Yabancı sanatçılar bu egolardan çok yorulduğu için artık fiziki görünüşe göre değil, karakterine göre dansçı istiyor" dedi.



ZEYBEK DERSİ



6 yaşındayken sahneye ilk adımını atan Begüm İnce, ilk olarak müzikallerde kendini göstermeye başladı. Her zaman çok farklı dans çeşitlerine ilgi duyan ve 4.5 yıl önce Jamaika dansı ile tanışan İnce, bu dansla kendini bulduğunu belirtti. Fransa'ya ilk gittiği sene çok farklı ülkelerden gelen öğrencilerin yer aldığı bir dans grubunda yer alan İnce, "Herkes kendi kültüründen dansları sergiledi. Ben de oryantal ve Zeybek eğitimi verdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra diğer kıtalarda öğretmenlik yapmak istiyorum" diye konuştu.



YERİ, ZAMANI YOK



Annesi Şükran İnce, kızının eğitmeninden duyduğu, "Begüm sahnede kendini dansa çok kaptırıyor ve adeta büyüyor" yorumundan gurur duyduğunu belirtti. Sahneye çıktığı zaman gözünün hiçbir şeyi görmediğini ifade ede İnce, "Benim için bir meditasyon şekli. O sırada gerçek dünyadan kopuyorum. Dans ederken yemeği ocakta unutuyorum, yaktığım çok tencere oldu. Benim için dansın yeri ve zamanı yok; Sabah uyanır uyanmaz veya gece yorgunluktan ölsem de dans edebiliyorum. Evde yerleri silerken ya da bulaşık yıkarken de dans ederim, sokakta yürürken veya bir mağazada alışveriş yaparken de. Bazen arkadaşlarım beni yadırgıyor, 'Bir düzgün dur Begüm' diye. Buna engel olamıyorum. Müzik varsa niye dans etmeyeyim" dedi

ERCAN AKGÜN