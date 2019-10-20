Yürüyüş deyip geçme

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor.
Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Yürüyüş sayesinde kaslar kuvvetleniyor, şişmanlık ve stres oranı azalıyor, yaşlanma süreci gecikiyor.
BUNLARA DİKKAT
- Yürüyüş, hafif bir yemekten en az iki saat sonra yapılmalıdır.
- Yürüyüş öncesi ve sonrasında bol su tüketilmelidir.
- Ağır bir yemek sonrası hızlı ve yorucu yürüyüşlerden kaçınılmalıdır
- Yürüyüş için uygun olan özel tabanlıklı yürüyüş ayakkabıları kullanılmalıdır.
- Eğer yürüyüşler açık alanda yapılacaksa sabah erken saatler seçilmelidir.
- Yine kilo vermek amacıyla yürüyüş yaparken vücuda naylon, muşamba ve benzeri maddelerin sarılmasının bir faydası yoktur.
DAKİKADA 6 KALORİ YAKABİLİRSİNİZ
Yürüyüşe ısınma hareketleriyle yavaş yavaş başlanmalıdır. Saniyede bir adım atarak dakikada 2-6 kalori, iki adım ile dakikada 5-7 kalori harcanabilir. Aynı şekilde yine yavaş yavaş yürüyüş sonlandırılmalıdır. Bu yürüyüş programı ve düzenli bir beslenme planı ile yılda 5-6 kilo verilmesi sağlanabilmektedir. Gün içerisinde yürürken, otururken, kalça kaslarını en az 30 kez kasıp, gevşetmek de faydalıdır.
SAĞLIĞA YARARLARI
- Uykusuzluğu azaltır
- Sindirimi kolaylaştırır
- Kan basıncını düzenler
- Yorgunluk hissini engeller
- Solunum kapasitesini artırır
- Kemiklerin sertleşmesini sağlar
- Vücutta doğal keyif verici hormonların salınımını sağlar
- Beyine oksijen sağlanmasını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir
- Kolesterol dengesini düzenler.
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