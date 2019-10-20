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deyip geçme

Yürüyüş deyip geçme
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor.

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Yürüyüş sayesinde kaslar kuvvetleniyor, şişmanlık ve stres oranı azalıyor, yaşlanma süreci gecikiyor.

BUNLARA DİKKAT

  • Yürüyüş, hafif bir yemekten en az iki saat sonra yapılmalıdır.
  • Yürüyüş öncesi ve sonrasında bol su tüketilmelidir.
  • Ağır bir yemek sonrası hızlı ve yorucu yürüyüşlerden kaçınılmalıdır
  • Yürüyüş için uygun olan özel tabanlıklı yürüyüş ayakkabıları kullanılmalıdır.
  • Eğer yürüyüşler açık alanda yapılacaksa sabah erken saatler seçilmelidir.
  • Yine kilo vermek amacıyla yürüyüş yaparken vücuda naylon, muşamba ve benzeri maddelerin sarılmasının bir faydası yoktur.

DAKİKADA 6 KALORİ YAKABİLİRSİNİZ

Yürüyüşe ısınma hareketleriyle yavaş yavaş başlanmalıdır. Saniyede bir adım atarak dakikada 2-6 kalori, iki adım ile dakikada 5-7 kalori harcanabilir. Aynı şekilde yine yavaş yavaş yürüyüş sonlandırılmalıdır. Bu yürüyüş programı ve düzenli bir beslenme planı ile yılda 5-6 kilo verilmesi sağlanabilmektedir. Gün içerisinde yürürken, otururken, kalça kaslarını en az 30 kez kasıp, gevşetmek de faydalıdır.

SAĞLIĞA YARARLARI
  • Uykusuzluğu azaltır
  • Sindirimi kolaylaştırır
  • Kan basıncını düzenler
  • Yorgunluk hissini engeller
  • Solunum kapasitesini artırır
  • Kemiklerin sertleşmesini sağlar
  • Vücutta doğal keyif verici hormonların salınımını sağlar
  • Beyine oksijen sağlanmasını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir
  • Kolesterol dengesini düzenler.
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