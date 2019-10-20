Yürüyüş deyip geçme

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor.

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Yürüyüş sayesinde kaslar kuvvetleniyor, şişmanlık ve stres oranı azalıyor, yaşlanma süreci gecikiyor.



BUNLARA DİKKAT

Yürüyüş, hafif bir yemekten en az iki saat sonra yapılmalıdır.

Yürüyüş öncesi ve sonrasında bol su tüketilmelidir.

Ağır bir yemek sonrası hızlı ve yorucu yürüyüşlerden kaçınılmalıdır

Yürüyüş için uygun olan özel tabanlıklı yürüyüş ayakkabıları kullanılmalıdır.

Eğer yürüyüşler açık alanda yapılacaksa sabah erken saatler seçilmelidir.

Yine kilo vermek amacıyla yürüyüş yaparken vücuda naylon, muşamba ve benzeri maddelerin sarılmasının bir faydası yoktur.

Uykusuzluğu azaltır

Sindirimi kolaylaştırır

Kan basıncını düzenler

Yorgunluk hissini engeller

Solunum kapasitesini artırır

Kemiklerin sertleşmesini sağlar

Vücutta doğal keyif verici hormonların salınımını sağlar

Beyine oksijen sağlanmasını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini yükseltir

Kolesterol dengesini düzenler.

Yürüyüşe ısınma hareketleriyle yavaş yavaş başlanmalıdır. Saniyede bir adım atarak dakikada 2-6 kalori, iki adım ile dakikada 5-7 kalori harcanabilir. Aynı şekilde yine yavaş yavaş yürüyüş sonlandırılmalıdır. Bu yürüyüş programı ve düzenli bir beslenme planı ile yılda 5-6 kilo verilmesi sağlanabilmektedir. Gün içerisinde yürürken, otururken, kalça kaslarını en az 30 kez kasıp, gevşetmek de faydalıdır.