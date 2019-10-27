Dudakları daha sağlıklı gösteren şeker peelingi

Havaların soğuması ile pul pul dökülen, cansız duran dudaklar kadınların canını sıkan en büyük problemlerden biri. Eğer siz de çatlamış ve kuru dudaklara sahipseniz; dudaklarınızı nemlendiren, parlatan ve daha sağlıklı gösterecek şeker peelingi tarifini sizinle paylaştık.

Havaların soğuması ile pul pul dökülen, cansız duran dudaklar kadınların canını sıkan en büyük problemlerden biri. Eğer siz de çatlamış ve kuru dudaklara sahipseniz; dudaklarınızı nemlendiren, parlatan ve daha sağlıklı gösterecek şeker peelingi tarifini sizinle paylaştık.



MALZEMELER:



1 çay kaşığı zeytinyağı,

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ve şeker.



NASIL HAZIRLANIR?



1 çay kaşığı şekere

1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Bu karışım şeker ezilmeden önce iyice karıştırılır ve nemli olmayan dudağın her bölgesini kaplayacak şekilde parmak yardımıyla sürülerek hafifçe ovalanır. Dudağınızın ihtiyacına göre 1-5 dakika arası bu işlemi yapın ve ardından suyla durulayarak temizleyin