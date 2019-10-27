‘Ferahtayım’ baba!

Aslen İzmirli olan ve 12 senedir İstanbul’da yaşayan solist, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Göker Ersivri, başından geçen bir sıkıntı sonrası yazdığı “Ferahtayım” adlı şarkısını babasının beklenmeyen ölümü üzerine değiştirerek ona ithaf etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Göker Ersivri, başından geçen bir sıkıntı sonrası yazdığı "Ferahtayım" şarkısını babasının beklenmeyen ölümü üzerine değiştirerek ona ithaf etti.



GİDENİN ARDINDAN...



Şarkının ilk kısmını babası hayattayken onun önünde bestelediğini söyleyen Ersivri, "İkinci kısmını da babamın vefatından sonra tamamladım. 'Zor günler gelir geçer' diye başlayan cümleleri kendimi anlatmak için yazmıştım. İkinci bölümdeki 'Gidenin ardından selamet' sözlerini de babamın ölümünden sonra yazdım. Anladım ki ölüm dışında hiçbir şey çözümsüz değilmiş. Çaresizlik çok iddialı bir lafmış. Çaresiz olmak ne demekmiş babamı kaybedince anladım" dedi.





ÇEŞME'DE KLİP ÇEKTİ



Parçanın klibini İzmir'de çektiklerini dile getiren genç şarkıcı, "Bir kısmını Çeşme Ildır'da bir kısmını da İnciraltı'nda tamamladık. Babamın doğduğu evi de kullandık. 40 sene sonra baktığımda da iyi ki yapmışım diyebileceğim bir şarkı ve klip oldu. Ergen sivilcesi gibi iş yapmışım demem kesinlikle" yorumunu yaptı.



'DOKTORLAR KALP KIRGINLIĞI TANISI KOYDU'



Göker Ersivri, "Babanızın ölüm sebebi neydi?" sorusuna ise insanın gözlerini dolduracak bir cevap veriyor: 2 sene önce vefat etti. Göbek fıtığı vardı. Yaşı uygun olduğu için fıtık ameliyatıyla birlikte anjiyo ve by-pass operasyonlarını da yaptılar. Onların sonrasında 5 gün yoğun bakımda kaldı ve hayatını kaybetti. Annem o kadar çok üzüldü ki kalp krizi geçirdi. Asla sigara ve alkol kullanmayan biridir. Doktorlar kalp kırgınlığı tanısı koydular. Üzüntüden kalp şekil değiştiriyormuş.

ERCAN AKGÜN