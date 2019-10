‘Fotoğraf çektikçe iyileştiğimi fark ettim’

Neslihan Ataş, 1 yılda oluşturduğu ve sadece kendisini görüntülediği fotoğraflarını “Kelebek Etkisi” adlı sergide topladı. İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte 35 çalışmasını görücüye çıkaran genç kadın, hikayesini Yeni Asır’a anlattı

Dokuz sene önce, Cengiz Özer Eğitim Merkezi'nde fotoğraf eğitimi alan ancak sonrasında kendi hayatıyla ilgili yaşadığı zorlu bir dönem yüzünden her şeyden uzaklaşarak dış dünyaya kapanan elektronik mühendisi Neslihan Ataş, eğitmeni Dr. Özgün Özer'in bir sergiye davet etmesiyle yeniden fotoğrafa ilgi duymaya başladı. İlk başlarda evin içerisinde kendisini çekmeye başlayan ve zamanla dışarı çıkarak çekimlerine devam eden Ataş, yaptığı çalışmalarını paylaşmak için sergi açmaya karar verdi.



KURSA GİDİP ÖĞRENDİ



Neslihan Ataş, 1 yılda oluşturduğu ve sadece kendisini görüntülediği fotoğraflarını "Kelebek Etkisi" adlı sergide topladı. İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte 35 çalışmasını görücüye çıkaran Neslihan Ataş, "İlk zamanlar evde çekimler yapmaya başladım. Daha sonra da sevdiğim ve gözüme güzel gelen yerlerde devam ettim. Yaşamımdaki zorlu süreci atlatıp, duygularımı fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştım. Bu hem benim için bir iyileşme, hem de yaptığım çekimleri iyileştirme süreciydi" dedi. Fotoğrafa dair bildiği her şeyi kurstaki aile ortamında öğrendiğini ifade eden Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü:



'DİBE VURDUM' DERKEN...



Eğitimimi tamamladıktan sonra yine bu kurumda uygulama derslerine devam ettim ve çeşitli sergilere katıldım. Hayatımın zor bir döneminde, fotoğrafa, sevdiğim her şeye veda etmişken, 'Dibe vurdum' dediğim bir zamanda Özgün hocamın bir sergiye davet eden telefonuyla yeniden fotoğrafa başladım. Kendimi iyileştirdim, fotoğrafçılığımı geliştirdim. 'Kelebek Etkisi' diye adlandırdım bu dönemi. Benim için bir dönüm noktası oldu. O yüzden de ilk kişisel sergime bu ismi verdim.



ÖNCE KOZAMI YIRTTIM SONRA AYAĞA KALKTIM'



Kelebek Etkisi'nde kelebeğe dair çok şey olduğunu söyleyen Neslihan Ataş, "Hayatımızdaki tekamül süreçlerini metamorfoza çok benzetiyorum. Güçlenmek, uçabilmek için zorluklarla, acılarla baş etmenin zorunlu olduğunu öğrendim. O kozanın duvarlarını kanatlarınızı kanatarak yıkmazsanız, uçamazsınız. Bunu bizzat tecrübe ettim. Önce kozamı yırttım, sonra ayağa kalktım ve şimdi uçmaya hazır hissediyorum. Hayatta her şey, iyi ve kötü dediğimiz tüm anlar gelip geçici. Belki de bir kelebeğin ömrü kadar kısa.

ERCAN AKGÜN