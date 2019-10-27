Ismarlama terziliğin son temsilcisi 79 yaşındaki Reşat Yoğurtçu, yok olmaya başlayan mesleğini el işi ceketler dikerek yaşatmaya çalışıyor.

Ismarlama terziliğin son temsilcisi 79 yaşındaki Reşat Yoğurtçu, yok olmaya başlayan mesleğini el işi ceketler dikerek yaşatmaya çalışıyor. Eskiden doktordan randevu alındığı gibi terziden de randevu alındığına dikkat çeken Yoğurtçu, duvarlarına asılı fotoğraflarla insanı tarihte yolculuğa çıkaran küçük dükkanında, dönemin ünlü sanatçılarına ve futbolcularına yönelik anılarını araştırmacılara da anlatıyor.



ÜNLÜ MÜŞTERİLERİ VAR



Ağabeyinin yanında terziliği öğrenerek, yok olmaya yüz tutmuş mesleğine bıkmadan devam eden iki çocuk sahibi Reşat Yoğurtçu, 1954 yılından bu yana kıyafet dikiyor. İzmir'in Alsancak semtinde başladığı mesleğinde ağızdan ağza yayılan ünü ile dönemin birçok tanınmış ismine ısmarlama kıyafet diken Yoğurtçu, 1979 yılında Basmane'de küçük bir dükkana taşındı. Ismarlama çalışan son terzilerden olan Reşat Yoğurtçu, konfeksiyona direnerek, iş yerinde sanatını icra ederken; Gönül Yazar'ın yanı sıra dönemin Turgay Şeren, Vahap Özaltaylı, Sait Altınordu, Metin Oktay, Varol Ürkmez, Mustafa Denizli gibi futbolcularına da elbise diktiğini söyledi.