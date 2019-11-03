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’ın 69 yıllık berberi

Aydın’ın 69 yıllık berberi
Giriş Tarihi: 3.11.2019

'da berberlik yapan 81 yaşındaki 'nın hayatı, adeta mesleğiyle geçti. Berberlik mesleğine 12 yaşında adım atan Arabacı, 69 yıldır aralıksız mesleğini yaparak geçimini sağlıyor.

Aydın'da berberlik yapan 81 yaşındaki Halil Arabacı'nın hayatı, adeta mesleğiyle geçti. Berberlik mesleğine 12 yaşında adım atan Arabacı, 69 yıldır aralıksız mesleğini yaparak geçimini sağlıyor.

TORUNLARI GELİYOR

Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'ndeki 12 metrekarelik dükkanında mesleğini yapan Arabacı, imkanı elverdiği sürece berberlik mesleğini sürdüreceğini söyledi. Arabacı, "Emekli oldum ancak hala mesleğimden kopamadım. Mesleğimden kazandığım parayla iki çocuğumu okuttum. Müşterilerim daha çok eski müşterilerimin çocukları ya da torunları. Onlar da büyüklerinden beni bildikleri için geliyor. Bu son dükkanımda 35 yıldır hizmet veriyorum. Kullandığım tıraş malzemelerim de dükkanım kadar eski" dedi.

MEHMET KAVAS

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