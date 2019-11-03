Bu filmleri yalnız izlemeyin

Dünya sinemasının mihenk taşı niteliğindeki korku filmleri arasında bir tura ne dersiniz! İşte gerilimin dozu kadar, izlenme ve beğeni oranı da en yüksek seviyede olan korkunç sahnelerden bir demet...

O (2017)

Stephen King'in aynı adlı romanından 2017 yılında sinemaya uyarlanan bu doğaüstü korku filminde, kurbanlarının korku ve fobilerini istismar eden 'O' isimli yaratığın, korkunç yollarla terörize ettiği 7 küçük çocuğun hikayesi anlatılır. Serinin bu yıl gösterime giren ikinci filminde, 7 çocuğun birer yetişkin olarak yeniden 'O'nun pençesine düşmesini izliyoruz.



ŞEYTAN (1973)

Kocasından ayrı Chris MacNeil, 12 yaşındaki kızı Regan ile yaşar. Kızının doğum günü partisinde bazı dengesizliklerini gören Chris, onu hangi doktora götürse bir şey bulunamaz. İyice hırçınlaşan Regan'ın içine Şeytan kaçtığını ve çıkarmak için bir rahip bulunması gerektiği söylenir. Ancak kız son derece üstün güçleri olan tehlikeli bir hal almıştır...





KÖY (2004)

Mutlu bir kasabayı çevreleyen ormanda, korku dolu bir yaşantı sürdüren yaratıklar vardır. Bu yaratıklar ve kasabalılar birbirlerinden uzak durdukça, kimseye bir zarar gelmemektedir. Ancak bir gün, meraklı Lucius Hunt, ormanı keşfetmeye karar verir ve bu hareketi, yaratıkların kasabaya musallat olmasına davet çıkarır.



KORKU SEANSI (2013)

Doğaüstü olayları aydınlatmaya çalışan ünlü Ed ve Lorraine Warren çifti, gözden uzak çiftlik evleri karanlık bir varlık tarafından kuşatıldığı için hayatları kabusa dönüşen Perron ailesi tarafından korkunç bir göreve atılmıştır. Bu olayı çözebileceğine inanan Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını geç anlayacaktır.





CADILAR BAYRAMI (2018)

1978 Cadılar Bayramı'nda 4 genci öldüren Michael Myers ile ilgili araştırma yapan bir grup, katili hapishanede ziyaret eder. Laurie Strode ise 40 yıl önce canına kast eden Myers ile hesaplaşmak için onun hapisten kaçmasını bekler. Myers bir gün bunu başarır ve Laurie'nin peşine düşer. Ama güzel kadın, bu kez maskeli katilin hamlesine karşı hazırlığını yapmıştır.





HAYALET SÜVARİ (1999)

Ichabod Crane, feci şekilde işlenen seri cinayetleri çözmek ve sonlandırmak üzere Sleepy Hollow isimli kasabaya gönderilir. Kurbanlar, acımasızca kafaları bedenlerinden ayrılarak öldürülmektedir. Tüm kasaba bu cinayetlerin bir hayalet tarafından işlendiğine inanmaktadır. Ichabod ise bu garip ve korkunç cinayetlere son vermeye ant içmiştir.





DİĞERLERİ (2001)

Eşini savaşta yitiren Grace, çocuklarının güneşe alerjisi olduğu için karanlık bir evde yaşar. Malikanede ayrıca kendilerine yardım etmek üzere kalan çalışanları da vardır. Grace'in kızı Anne, Victor adında hayali bir arkadaşla konuşur. Bir gün sis yüzünden evde yaşayanların dünyayla bağı kesilir. Grace ve çocukları pek güvenmedikleri çalışanlarıyla yalnızdır...





BİZ (2019)

Adelaide ve Gabe Wilson mutlu bir çifttir. Yorucu bir yılın ardından çift 2 çocuklarıyla Kaliforniya'da sahil kenarındaki evlerine gider. Gece olduğunda, gündüz yolda el ele gördükleri esrarengiz insanlar tarafından evde saldırıya uğrarlar. Wilson ailesinin yaşayacağı en büyük dehşet ise bu 4 kişinin aslında kendilerinin birebir kopyası olmasıdır.

BÜLENT GÜRLÜK