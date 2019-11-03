Güzel havanın tadını çıkardı

Rota Eğitim Kurumları kurucu ortağı Dilek Bostancı, yağmurlu geçen iki günün ardından güzel havanın tadını çıkarmak için Alsancak sokaklarında dolaştı.
Rota Eğitim Kurumları kurucu ortağı Dilek Bostancı, yağmurlu geçen iki günün ardından güzel havanın tadını çıkarmak için Alsancak sokaklarında dolaştı.
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