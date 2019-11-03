Mimik çizgilerine doğal bir dokunuş

Kadınların en büyük isteği güzelleşirken doğallığı kaybetmemek. Genç görünmek uğruna yüzündeki ifadesini kaybetmek istemeyenler için geliştirilen yeni nesil dinamik dolgu, uygulama özellikleri ve uygulandıktan sonra doğal görünüm sağlaması ile dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalara göre dünyada güzelliğine önem veren kadınların en büyük isteği güzelleşirken doğal görünümü kaybetmemek. Genç görünmek uğruna yüzündeki ifadesini kaybetmek istemeyenler için geliştirilen yeni nesil dinamik dolgu, uygulama özellikleri ve uygulandıktan sonra doğal görünüm sağlaması sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Son zamanlarda dünyada kendine has yüz ifadesini kaybetmek istemeyenlerin en çok tercih ettiği bu yeni nesil dolgu türü ile ilgili merak edilenler hakkında Dr. Semir Ferraoğlu bilgi verdi.



DOĞALLIK ÖN PLANDA

Yıllar içerisinde elastikiyet özelliğini ve nemini kaybeden ciltte kırışıklıkları yok etmenin güç olduğunu söyleyen Dr. Semir Ferraoğlu, "Cildin sıkı kalabilmesini sağlayan maddeler yaş ilerledikçe azalır. Bugüne kadar cilt hareket halinde değilken görülen statik kırışıklıklar düşünülerek uygulanan geleneksel dolgular ile çözüm aranırken, dinamik dolgu, doğal mimik hareketleri özgürlüğünü korurken mükemmel bir görünüm kazanılmasına yardımcı oluyor. Dinamik dolgu, hyaluronik asit dolgu. Özellikle mimiklerle oluşan problemleri gidermek veya azaltmak için sadece bu bölgeye özgü olarak yaratılmış" dedi.



10 DAKİKADA 1 YILLIK ETKİ



Dr. Ferraoğlu: "Cildin en hareketli bölgeleri için çok uygun. Sonuç gerçekten çok doğal oluyor. Dinamik dolgu işleminin tamamı mimik çizgilerinin durumuna göre 10 ila 20 dakika arası sürüyor. Kişinin cinsiyetine, yaşına, yaşam koşullarına ve genetik faktörlere göre kalıcılık süresi 12-18 ay arasında değişkenlik gösteriyor" diye belirtti.