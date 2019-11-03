Selin Sintaç, İzmirli kadınlara tarz katacak

Amerika’da 10 yıl stil danışmanlığı yaptıktan sonra İzmir’de konsept bir mağaza açan Selin Sintaç, kadınlara sihirli değnekle dokunacak. Sintaç ve ekibi satış yapmakla yetinmeyip, imajınızı yenilemenize de yardımcı olacak

zmirli stilist Selin Sintaç Alsancak'ta açtığı moda evi ile bugüne kadar görülmemiş bir hizmet sunuyor. Kendi adını taşıyan markasının koleksiyonu yanında özel tasarım ürünlerin yer alacağı mağazada stil danışmanları eşliğinde alışveriş yapabileceksiniz. Özel defilelerin de gerçekleşeceği showroom İzmirli kadınlara stil kazandırmayı ve doğru alışveriş yapmayı öğretmeyi amaçlıyor. Mağazada ünlü designer'ların ikinci el ürünleri de bulunabilecek.



AMERİKA'DA OKUDU



İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümünden mezun olduktan sonra, California'da kamu yönetimi ve yöneticilik konusunda yüksek lisans yapan Selin Sintaç, 3. üniversite eğitimini ise San Francisco'da Moda Pazarlama bölümünde aldı. San Francisco'da stilistlik, moda danışmanlığı ve moda showlarının organizasyonunu yapan İzmirli Selin Sintaç, doğup büyüdüğü şehir olan İzmir'e dönmeyi tercih etti. Alsancak'ta kendi adıyla açtığı mağazada ikinci el tasarım ürünler alıp satabileceğiniz ve Sintaç'ın kendi koleksiyonunu bulabileceğiniz bir konsept yarattı. Selin Sintaç, kendi koleksiyonunu da sergilediği moda evi yeni bir adres.



DÜNYAYA AÇILACAK



Sintaç, "Burası moda ve stil danışmanları eşliğinde sizi sahip olmak istediğiniz tarza kavuşturacak. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'ya ordan da Amerika'ya açılmak. Kendi ülkemizi ve ürunlerimizi dünya standartlarında temsil edeceğimiz bir marka yarattık" dedi.



DÖNÜM NOKTASI



Sintaç, "Amerika'da 10 yıl stilistlik, moda danışmanlığı ve moda şovlarının organizasyonu, üstüne model eğitmenliği ve koçluğu yaptım. Sayısız moda çekimi koreografisi ile 5 yıl blog yazarlığı geçmişim oldu. '2018 Miss Miami'de model eğitmeni, koreograf ve jüri olarak yer aldım. Ancak bu mağaza benim için önemli bir dönüm noktasıdır. Daha sayılı günler olmasına rağmen İzmirlililerin ilgisi büyük oldu. Mağazada küçük defilelerle eşsiz bir servis yapıyoruz'dedi.

FATİH ŞENDİL