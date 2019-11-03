Tek seansta estetik gülüş

Dişler, genel olarak karşılıklı sohbet esnasında ilk göze çarpan yapılardandır. Güzel ve estetik dişlere sahip olmak, kişinin özgüvenini artırdığı gibi sosyal hayattaki başarısını da artırır. Günümüzde uygulanan Bonding Yöntemi ile ön dişlerde oluşan bu boşlukları, tek seansta kapatabilmek mümkün!

Dişler, genel olarak karşılıklı sohbet esnasında ilk göze çarpan yapılardandır. Güzel ve estetik dişlere sahip olmak, kişinin özgüvenini artırdığı gibi sosyal hayattaki başarısını da artırır



EN PRATİK YÖNTEM



AYRIK dişlere sahip insanların birçoğu, gülerken elleriyle ağızlarını kapatırlar. Bu durum, en güzel anların bile gölgelenmesine neden olur. Ancak günümüzde uygulanan Bonding Yöntemi ile ön dişlerde oluşan bu boşlukları, tek seansta kapatabilmek mümkün! Bonding uygulaması özellikle diş teli kullanmak istemeyen, daha hızlı bir çözüm arayan kişiler için ideal bir yöntemdir. Bonding uygulaması olarak adlandırılan uygulamada, dişler arasındaki boşluklar tek seansta, dişin kendi rengine birebir uygun olarak beyaz renkli kompozit dolgu materyali ile diş üzerinden herhangi bir madde kaldırmadan yapılabilmektedir. Dişler arasındaki boşluklar kapatılabildiği gibi, aynı seansta dişler üzerindeki renklenmeler ve şekil bozuklukları da giderilebilir. AYNI seans diş üzerinde var olan çürükler de temizlenip, kompozit dolgu materyali ile restore edilerek tedavi edilebilir. Bonding sistemi, özellikle sosyal hayatınızda gülüşünüzü saklamak istemediğiniz; düğün, gala veya davetlerden önce, çok fazla zaman almayan, güzelliğinize gülüşünüzü de eklemenize yardım eden pratik bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulama süresi genel olarak 30-60 dakika arasındadır.