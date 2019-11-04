Belhanda'ya Çin'den talip var!

Performansıyla ile Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i memnun etmeyi başaramayan, taraftara küfredip kredisini bitiren Faslı oyuncu Younes Belhanda için bir Çin kulübü devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.
04.11.2019, 17:33
Performansıyla ile Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i memnun etmeyi başaramayan, taraftara küfredip kredisini bitiren Faslı oyuncu Younes Belhanda için bir Çin kulübü devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.
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