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'ya 'den talip var!

Belhanda'ya Çin'den talip var!

04.11.2019, 17:33

Performansıyla ile teknik direktörü ’i memnun etmeyi başaramayan, taraftara küfredip kredisini bitiren Faslı oyuncu Younes için bir kulübü devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

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