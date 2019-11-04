Belhanda'ya Çin'den talip var!

Performansıyla ile Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’i memnun etmeyi başaramayan, taraftara küfredip kredisini bitiren Faslı oyuncu Younes Belhanda için bir Çin kulübü devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.