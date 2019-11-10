Kanserin aldığını estetik geri veriyor

Bazen meme dokusunun hiç olmaması, bazen gereğinden büyük olduğu için dayanılmaz sırt ve boyun ağrılarına neden olması bazen de hastalık nedeniyle tamamen kaybedilmesi... Tüm bu nedenler, kadınlar için estetik kaygıdan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Bazen meme dokusunun hiç olmaması, bazen gereğinden büyük olduğu için dayanılmaz sırt ve boyun ağrılarına neden olması bazen de hastalık nedeniyle tamamen kaybedilmesi... Tüm bu nedenler, kadınlar için estetik kaygıdan çok daha fazlasını ifade ediyor.



"İLETİŞİM ÖNEMLİ"



Günümüzde her geçen gün daha da ilerleyen modern tıp teknikleri de göğüs estetiğinde yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Estrella Estetik Danışmanlık merkezinden Plastik, Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, meme dokusundaki yapısal bozukluğun kişinin psikolojisini de etkilediğini belirterek, "Kadınlar birçok farklı sebeple göğüs büyütme ya da küçültme ameliyatı oluyor. Kanser nedeniyle göğsünü kaybetmiş kadınlar da meme estetiğine başvuruyor" dedi. Meme büyütme operasyonu ortalama bir saat sürüyor ve hasta en az bir gecesini hastanede geçiriyor. Meme küçültme operasyonuna, uzman doktorla beraber hastanın vücuduna yakışacak bir orana ve şekle karar verildikten sonra başlandığını dile getiren Op. Dr. Kaya, "Meme başının pozisyonuna göre göğsün alması gereken şekil belirlenir. Genel anestezi altında yapılan bu ameliyattan sonra hasta, doktorun önerilerine dikkat ederek günlük hayatına devam edebilir" diye konuştu. Dikleştirme işlemi hakkında da bilgi veren Op. Dr. Kaya, şunları söyledi: "Meme dokusunun hacmi yeterli ise protez kullanmadan sadece şekil verilerek de dikleştirme yapılabilir. Ortama 2,5-3 saat süren bu operasyondan bir gün sonra hasta evine ve sosyal yaşantısına dönebilir. Tüm bu aşamalarda doktor ve hastasının iletişimi de oldukça önemlidir."