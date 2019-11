25’inci yaşını kutlayan şarkılar

Bazı şarkılar vardır, sadece kendi dönemine değil, sonsuzluğa damgasını vurmayı başarır. Üzerinden yıllar geçse bile ‘nostalji tadıyla’ ilk günkü heyecanı uyandırır. İşte 25 yılı deviren o klasiklerden bir demet...

NIRVANA (THE MAN WHO SOLD THE WORLD)

DAVID Bowie tarafından yazılan ve çalınan şarkı, sanatçının ABD'de 1970'te, İngiltere'de ise 1971'de yayınlanan üçüncü albümünün adıydı. Nirvana tarafından 1994 yılında yayınlanan televizyon programı MTV Unplugged için yeniden yapıldı ve bu versiyonuyla o yılların izleyici kitlesine tanıtıldı. Şarkı geniş kitleler tarafından inanılmaz bir ilgiyle karşılandı.



ELTON JOHN CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT)

ELTON John'un 'Aslan Kral' filmi şarkısı, dünya çapında 11 milyon sattı. Mart 1995'teki Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Orijinal Şarkı' ödülünü kazandı ve aynı yıl 'En İyi Erkek Pop Vokal' dalında Elton John'a Grammy Ödülü'nü getirdi.



MARIAH CAREY (WITHOUT YOU)

WITHOUT You', İngiliz rock grubu Badfinger'den Pete Ham ve Tom Evans tarafından yazıldı ve ilk 1970'lerde 'No Dice' albümünde yayımlandı. Şarkı 180'den fazla sanatçı tarafından kaydedildi ama Mariah Carey (1994) tarafından single olarak yayınlanan versiyonu en çok satanlar arasında yer aldı. Şarkı 'tüm zamanların katil şarkısı' olarak tanımlandı.



BON JOVI (ALWAYS)

JON Bon Jovi'nin 'Romeo Is Bleeding' filmi için yazıp filmi beğenmediği için kullandırmadığı şarkısıdır Always... Şarkı birkaç yıl sonra Jovi'nin bir arkadaşı tarafından keşfedilir ve ünlü star o arkadaşının ısrarıyla şarkıyı yeniden düzenleyerek Bon Jovi grubunun 1994'teki albümü 'Cross Road'da yer alır. Albüm bu şarkı sayesinde listelerde büyük başarı kazanır.



MARTA SANCHEZ (DESPERATE)

STEVE Singer, Austin Roberts ve Carlos Toro'nun yazdığı şarkı, İspanyol Marta Sanchez'in 1994'te Woman isimli ilk solo albümünün single'ı olarak çıktı. Meksika ve İspanya'da kısa süre 1 numarada kalan şarkı, Billboard Hot Latin Şarkıları'nda ilk onda yer buldu. 'Desperate' ayrıca 1994'te Meksika'daki Eres Ödülleri'nde 'En İyi Dans Şarkısı' ödülünü kazandı.



SEAL (KISS FROM A ROSE)

SEAL'IN ikinci isimsiz albümünden bir şarkı. Temmuz 1994'te single olarak yayımlandı. Batman Forever film müziğine dahil edilen şarkı, ABD ve Avustralya'daki listelerde ilk sıraları zorladı. Kanada, Fransa, İzlanda ve Norveç listelerinde başarıyla karşılandı. 1996 Grammy Ödülleri'nde Yılın Rekoru, Yılın Şarkısı ve En İyi Erkek Pop Vokal ödüllerini aldı.



LAURA PAUSINI (AMORES EXTRANTILDEOS)

İTALYAN şarkıcının 1994'te single olarak çıkardığı şarkı Angelo Valsiglio, Roberto Buti, Marco Marati ve Francesco Tanini imzalı. San Remo Şarkı Festivali'nde de sanatçının seslendirdiği şarkı daha sonra İspanyolca olarak Pausini'nin 1995'teki derleme albümüne dahil edildi. Şarkı Billboard Latin Pop Şarkıları'nda birinciliğe ulaşmayı başardı.



BRUCE SPRINGSTEEN (STREETS OF PHILADELPHIA)

AIDS'IN konu alındığı Philadelphia filmi için Amerikalı rockçı Bruce Springsteen tarafından yazılan ve söylenen şarkı, 1994'te single olarak çıktı. Kanada ve tüm Avrupa listelerinde en üst sıralarda yer aldı. Yılın Şarkısı, En İyi Rock Şarkısı, En İyi Rock Vokal Performansı, Bir Hareket İçin Özel Olarak Yazılmış En İyi Şarkı dallarında 4 Grammy ödülü kazandı.



THE CRANBERRIES (ZOMBIE)

'ZOMBIE', İrlandalı The Cranberries grubunun 1994 imzalı 'No Need to Argue' albümünde yer alan protest şarkısıdır. İngiltere'nin Warrington kentindeki IRA saldırısında iki çocuğun ölümünü konu alan şarkıyı, grubun solisti Dolores O'Riordan yazdı. Şarkı Fransa, Belçika, Avusturya, Avustralya, Finlandiya, Almanya ve Kanada'da liste başı oldu.

BÜLENT GÜRLÜK