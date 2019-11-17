Babaanne Atatürk’ü torun başkanları giydirdi

Kemeraltı’nda küçücük bir dükkanda kişiye özel gömlekler diken Önder Madran başkanların ve bürokratların gömlekçisi. Atatürk’ün gömleklerini diken babaannesinden aldığı bayrağı kızına teslim etmeye hazırlanıyor

hep özendiğim iki meslek var biri terziler ikincisi marangozlar... Emekli olunca terzilik yapmayı hayal eden dünyada benden başka biri var mıdır bilmem ama yüz yıldır bu mesleği sürdüren bir aile var. Atatürk'ün gömleklerini diken bir babaanne, onun ardından kişiye özel (moda diliyle houte couture) gömlek geleneğini sürdüren bir baba, tasarımcılığı ve terziliği birleştiren bir oğul ve bu markayı bir üst seviyeye taşıyıp görünür hale getirecek iletişimci ve terzi çırağı bir kız evlat... Önder Madran babaannesinden aldığı bayrağı kızına teslim etmeye hazırlanıyor.



İSİMLER MANŞETTE



Kemeraltı Hamza Rüstem Pasajı'nda minicik bir terzi dükkanı. Ancak İzmir'in çok ünlü isimlerini giydirdiğini diktiği gömleklerin manşetlerine işlenmiş isim, soy isimlerden anlayabiliyoruz. Ancak Önder Bey, kimlere gömlek diktiğini terzilik adabına yakışmayacağını belirterek söylemiyor. Gömlek deyince hep erkek giyimi akıllara gelse de tabii ki kadın gömleği de dikiyorlar. Hemen ölçülerimi alıyor... Ben de Atatürk'ün gömlekçisine olmasa da onun torununa gömlek diktirme şansına erişiyorum. Bana özel gömleğimi diktirirken babaanne Pakize Madran'ın Atatürk'e diktiği gömlekler ve kişiye özel gömlek hakkında konuşuyoruz Önder Madran ve kızı Eda Madran ile... Bu arada Önder beyden bana dikiş öğretme sözü de aldım.





Babanneniz Pakize hanımın izinden gidiyorsunuz... Nasıl başladı hikaye? Babaannem 1920'li yıllarda, annesi ile birlikte İzmir'e yerleşmiş ve ardından bir ustanın yanında el yapımı gömlek işine başlamış. 1923 yılında küçük bir atölyede başladığı nadir ve kişiye özel gömlek dikim işini ömrünün sonuna kadar devam ettirmiş. Bu mesleği önce babama sonra da bana miras olarak bıraktı. Ben de kızıma bırakacak olmanın gururunu yaşıyorum.

Babanneniz Atatürk'e gömlek dikmiş bir kadın. Neler anlatırdı? Atatürk için bir şey yapmış olmak onun hayatı boyunca en keyif aldığı olaylardan biriydi. Atatürk'e dikilen gömleklerin iliklerini el işi ördüğünü, çok duygulanarak anlatırdı. Ayrıca İzmir'in kurtuluşunda bayrak diktiklerini de anlatırdı.



Siz de şimdi İzmir'de politika ve sanat dünyasından önemli isimlerle çalışıyorsunuz. Bu da bir aile geleneği olsa gerek. Şöyle söyleyebilirim. Özel dikimi genellikle bu kesim tercih ettiği için tabi

ii ki böyle bir yolda ilerliyoruz.



SADE VE KLASİK



Kimlerle çalışıyorsunuz?

Aralarında belediye başkanları ve Ceo'lar var ama isim vermek istemem. Çünkü bu bizim mesleğin yazılı olmayan kurallarından biridir. Burada çok şey konuşulur ve konuşulanlar burada kalır.



Gömlekte neye dikkat etmeliyiz? En iyi olması gereken yeri yakasıdır, göze ilk görünen, en dikkat çeken yeridir. Bir de gömleğin rahatlığını konforunu belirleyen en önemli yeridir yaka. Gereğinden dar olursa rahatsızlık verir, bol olursa estetik olarak problemdir. Tabii ki kalıbı da çok önemlidir, bedene uygun olmalı ki kullanım ve estetik açısından tercih edilir olsun.



Modayı takip eder misiniz, yoksa müşterilere mi uyarsınız? Tabii ki müşteriye, onun yapısına uygun önerilerimiz olur ama bizim işimiz kişiye özel olduğu için müşterinin isteği daha önemlidir.



Peki bu senenin gömlek modası ne? Sade, klasiğe dönük, küçük bedenlerde slim fit ön planda. Yaka çok geniş bir yelpaze ve anternatifler var.



Şimdiye kadar en çok hangi renk gömlek diktiniz? Beyaz. 10 gömlek diksek 4'ü beyazdır, ikisi mavi, kalanı diğer renklerdendir



KİŞİYE ÖZEL GÖMLEĞİN FARKI NEDİR?



Tasarımı, kumaşı, rahatlığı, sizin ölçülerinizde ve kalıbınızda kalitenizi ortaya koyan, size özel dokunuşlara sahip bir kıyafettir. Eğer ki bir ortamda kaliteli, şık ve rahat görünmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey özel dikim gömlek giymektir.





HANGİ YÜZ TİPİ NASIL YAKA TERCİH ETMELİ



Yuvarlak ve geniş yüzlüler: Yüzünüzü daha uzun göstereceği için nispeten dar ve klasik yakalar.

İnce ve uzun yüzlüler: Açık ve kavisli yakalar. Yüzünüzü daha geniş göstererek dengeler.

Belirgin çene hatları olan yüzler: Uzun ve kapalı yakalar çene hatlarının öne çıkmasını engeller.

Uzun boyunlular: Geniş enli klasik ve Fransız tarzı yakalar. Düğmeli yakadan uzak durun.

Kısa boyunlular: Yakanın çeneyi rahatsız etmemesi için kısa enli İtalyan ve yarım İtalyan yakalar.

Katlı ve hafif sarkık boyunlular: Daha kalın telalı yakalar bu tarz boyunlardaki sarkma ve katları daha dik tutmaları sebebiyle önerebiliriz.



DÖRDÜNCÜ KUŞAK DA YETİŞİYOR



Kızınızın eğitimi farklı konuda ama aile mesleğini sürdürme yolunda ilerliyor. KIZIM adapte olmaya çalışıyor. İşe istekli ve becerikli. Kızımın şansı yüz yıla yaklaşan bir aile işini devralacak olması. Birinci elden işi öğrenme şansına sahip, sevdiği ölçüde başarılı olacağı kesin.



Eda sen nasıl karar verdin babanın işine devam etmeye?

Radyo- televizyon programcılığı mezunuyum. Zaten küçüklükten dedem ve babamla dükkana geliyordum, çok yabancısı olduğu bir ortam değil. Babamın da teşvikiyle başladım.



Peki bu işi başka bir boyuta taşımak istiyor musun?

Aslında benim istediğim bu işi biraz daha görünür kılmak. Belki bu küçük dükkan burada kalır ama markamızı daha görünür bir hale getirebilirim. Alışveriş merkezlerinde ya da vitrini olan bir mağazada danışmanlık hizmetini de ekleyerek bir üst seviyeye çıkarabilirim.

BURCU ILGIN