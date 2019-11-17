Can dostunuz için evinize ufak dokunuşlar

Evini bir evcil hayvan ile paylaşmak çok güzel ancak pek çok sorumluluğu da beraberinde getirir. İşte hem ev dekorasyonuna zenginlik katacak hem de evcil hayvanınızın hayatını kolaylaştıracak öneriler...

Evini bir evcil hayvan ile paylaşmak çok güzel ancak pek çok sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu sevimli ev arkadaşın evin tamamını veya özel bir bölümünü kullanırken aynı senin gibi bazı ihtiyaçlar duyar. Aynı zamanda onunla beraber evde bulunamadığın zamanlar için de alman gereken bazı tedbirler vardır. İşte hem ev dekorasyonuna zenginlik katacak hem de evcil hayvanınızın hayatını kolaylaştıracak öneriler...



DİNLENME ALANLARI



Evinizi bu hayvan arkadaşlarınıza açarak aslında barınma ihtiyacını zaten karşılıyorsunuz. Ancak bununla birlikte kafese, çite veya dinlenmek için kullanabilecekleri sınırlı alanlara ihtiyaç duyabilirler. Bu alanı onlara sağlarken güvenli, kapalı, şeffaf, ışık alan, karanlık gibi farklı kriterleri değerlendirmeniz önemlidir. Örneğin tavşan, hamster gibi kemirgen hayvanlar için karanlık dar yuvalar tercih ederken, özgür hissetmek isteyen kuşlar için saydam bir yuva daha kullanışlı olacaktır. Bununla birlikte yerleştireceğiniz yuvanın güvenli bir konumda bulunmasına da özen göstermelisiniz.



BİRLİKTE OLMAK İÇİN



Sevimli ev arkadaşlarınızın barınma ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılarken sizin de dahil olabileceğiniz alanlar tasarlayabilirsiniz. Evinizdeki mobilyalar ile birleşebilen yataklar, en sevdiğiniz köşeye özel beraber zaman geçirebileceğiniz oturma alanları eğlenceli ve şık bir dekor olacaktır.



OYUN ALANI



BIR evcil hayvanla yaşıyor olsanız bile, her zaman evinizde olmayabilirsiniz. Siz evde yokken tek başına kalan sevimli ev arkadaşınızın canı sıkılabilir veya evdeki zarar vermemesi gereken dekorlar ile oynamaya çalışabilir. Bu nedenle evinizde onlara ait bir oyun alanı oluşturmanız ortak alan kullanımı için daha sağlıklı olur.



ESKI DEKORLARDAN



Bunun için mobilyaların üzerine entegre edilebilecek dekorlar, oyun ürünleri kullanabilirsiniz. Ev içindeki kullanılmayan veya eski dekorları hayvanların da kullanabilmesi için yeniden hayata geçirebilirsiniz. Bazı mobilyaları merdivenler, basamaklar ile onlara tırmanma imkanı sunabilirsiniz