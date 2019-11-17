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Ömrünün 65 yılını mesleğine adadı

Ömrünün 65 yılını mesleğine adadı
Giriş Tarihi: 17.11.2019

AYDINLI mobilya ustası 79 yaşındaki , geçimini sağladığı mobilyacılık mesleğinde 65 yılı geri bırakmanın gururunu yaşıyor. en eski mobilya ustası olan Çakmak, ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmiyle de görenlerin takdirini kazanıyor.

Aydınlı mobilya ustası 79 yaşındaki Abdurrahman Çakmak, geçimini sağladığı mobilyacılık mesleğinde 65 yılı geri bırakmanın gururunu yaşıyor. Ailesinin evinde sandalye olmaması nedeniyle 14 yaşında mobilyacı olmaya karar veren evli ve üç çocuk babası Çakmak, çok uzun yıllar çalıştı. Kentin en eski mobilya ustası olan Çakmak, ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmiyle de görenlerin takdirini kazanıyor.

AĞAÇLA KONUŞAN ADAM

Mobıiyacılık sektörüne birçok usta yetiştirdiğini kaydeden Çakmak, "Mobilyacılık sektörüne adım attığım ilk gündeki heyecanımı, dükkanımı açtığım her günde taşıyorum. Mesleğimi o kadar çok seviyorum ki bana 'Ağaçla konuşan adam' diye hitap ediyorlar. Dünyaya bin kere gelsem yine mobilyacı olurum. İmkanım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

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