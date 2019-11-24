5 dakikada mükemmel makyaj

Makyaj yapmaya yeni başlayanlar için minik hileleri öğrenmek yeterli. Birkaç minik dokunuşla süper bir görünüm elde etmek hayal değil. Burnunuzu daha küçük göstermek, dakikalar içerisinde göz alıcı bir göz makyajı elde etmek ve daha fazlası bu hilelerle mümkün. İşte acemiler için en kolay makyaj tüyoları...

Daha ince ve kalkık bir burun

Yüzünüzü boyutlandırmak için kapatıcınızın koyu rengini kullanın. Tek yapmanız gereken ürünü burun kenarlarına çizgi halinde, burun ucuna da minik bir üçgen şeklinde uygulamak ve dağıtmak. Böylece burnunuz daha ince ve kalkık görünecek.



Belirgin kaşlar

Kaşlarınız seyrek veya inceyse ve biraz daha belirgin görünmelerini istiyorsanız, ince uçlu ve arkasında da kaş fırçası bulunan kaş kalemlerini tercih edebilirsiniz.



Anında dumanlı bakışlar

Buğulu bakışlar yaratmak için sadece göz kapağınızın dış kısmına siyah göz kaleminizle birkaç minik çizgi çekin ve parmak ucunuzla dağıtıp maskarayla destekleyin.



Dinlenmiş görüntü

Göz altlarına, burun kenarlarına, alnın ortasına ve çeneye uygulayacağınız kapatıcı ile anında dinlenmiş ve aydınlık bir görünüm elde edebilirsiniz.



Şipşak göz makyajı

Instagram'da gördüğünüz o harika göz makyajlarını çok beğeniyor ve kendinize yapmanın zor olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tek yapmanız gereken krem farlardan yardım almak. Renk olarak önerimiz ise, klasik bir bronz rengi. Bu farı hem günlük hem de gece makyajında, sadece parmaklarınızla dağıtarak harika ve pratik bir görünüm elde edebilirsiniz.



Kalıcı mat dudaklar

"Bir kere sürüp bir daha da kontrol etmeyeyim" diyorsanız, hem kalıcı hem de kolay uygulanan kalem rujlar size göre.