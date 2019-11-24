Öğretmenlerden okulda yumurta çiftliği

Üç öğretmenin okul bahçesinde kurduğu çiftlikte üretilen yumurtalar öğrencilerin sofrasını, edindikleri hayat dersi ve tecrübe ise yaşamlarını zenginleştiriyor

Bugün Öğretmenler günü... Hem öğreten hem eğiten hem de her dakika kendileri de öğrenmeye ve gelişmeye açık üç öğretmenin öyküsü var bugün... Matematik öğretmenleri Muhittin İbik, Tolga Ünal ve coğrafya öğretmeni Genca Gümüş kendileri gibi girişimci bir öğretmen olan okul sahibi Oğuzhan Özkaya'dan aldıkları 10 bin TL borç para ile okulun arazisi içinde bir tavuk çiftliği kurdu. Özellikle anaokulu öğrencilerine organik yumurta ihtiyacından yola çıkan 3 öğretmen Oğuzhan Özkaya'ya karşı koyamayacakları bir teklif sundu. Okulun geniş arazisinde bir kümes yapıp yumurta yetiştireceklerdi.



10 BİN TL BORÇ



Oğuzhan Özkaya bahçesinde arazi vermekle kalmayıp 10 bin lira da borç verdi. Böylece öğrencilerine kendi bahçesinde üretilen yumurtaları yedirebilecekti. Ayrıca minikler yumurta ve tavuklarla yakından ilgilenip doğal sürece katılabileceklerdi. Üç öğretmenin baş harflerinden oluşan MUGETO markası sadece okulun yemekhanesinden değil başka yerlerden de talep görmeye başlayınca işi biraz daha büyütme kararı aldı.



200 TAVUK ALDILAR



200 tavukla ticaret hayatına atılan üç genç öğretmen, kazandıkları para ile patronları Oğuzhan Özkaya'ya taksitler halinde borcunu öderken, önümüzdeki yıllarda bu marka ile 10 bine yakın tavuğun bulunduğu büyük bir yumurta üretim tesisi kurmayı planlamaya başladı. Biz, soran, sorgulayan, körü körüne bağlanmayan, inceleyen, irdeleyen, bilime ve kültüre değer veren kuşaklar yetiştirme hedefini kendilerine baz aldıklarını ve Oğuzhan hocanın desteği ile başladıkları yumurta üretimini büyüteceklerini belirten Genca Gümüş Yeni Asır'a yeni ve büyük projesini anlattı: "Veliler ve biz öğretmenler, çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyoruz. Onlarda öğrenme arzusunu uyandıran, entelektüel birikimin kapılarını açan, bilinçlerini harekete geçiren, kendileri ve etraflarını çevreleyen dünyayla ilgili sorulara yanıt bulmalarını sağlayan, modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarf ediyoruz. Ancak bunun yanı sıra bizim için esas olan, herkesin insanca gelişimine olanak sağlamak. Öğrenciler için başladığımız bu yolda MUGETO marka ile kısa sürede önemli başarıya imza attık. Yumurtalarımız çok beğenildi. Öğrencilerimizin kendi kendine yeten ve hayallerinden vazgeçmeksizin kendi projesini gerçekleştiren bireyler olmasını sağlayan eğitim anlayışı ile başladığımız bu markayı önümüzdeki yıl daha büyüterek Türkiye'de bilinen bir yumurta markası yapmak için düğmeye bastık. Bu yumurta geliri ile çocuklarımıza sürekli gelişen ve düşünce tarzlarının değiştiği bir dünyaya adapte olmayı ve bilgi ediniminin en etkin koşullarını araştırıp bulmayı, kişisel gelişme ve iş hayatına hazırlık yolunda birlikte çalışmayı ve bununla birlikte branşlar arası araştırma imkanları kazanmasını sağlayacağız' dedi.

FATİH ŞENDİL