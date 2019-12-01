Drone ehliyeti olmayan kalmasın

İnternet gibi İHA’lar da askeri amaçla üretildi fakat artık her alanda kullanılıyor. Hatta şimdi çocukların elinde oyuncak olan drone’lar 7’den 70’e herkesin gözdesi... Fakat her şeyde olduğu gibi İHA kullanırken de eğitim şart

BURCU ILGIN

Bizim çocukluğumuzda Barbie bebek bile çok büyük bir lükstü. Oyuncaklarımızı hayal gücümüzü kullanarak daha basit araç gereçlerle yapardık. Mesela bir minderi bilgisayar olarak kullanırdık. Sokakta da ip atlama yakan top falan oynardık. Bu anlattıklarım sadece 30 yıl önceydi. O günlerde izlediğimiz Jetgiller çizgi filmi yavaş yavaş gerçek oluyor. Dronelar uçan arabaların ve yapay zeka robotların habercisi. Dolayısı ile masa üstü bilgisayarlar bile çocuklarımıza ilkel geliyor artık. Hatta klavye ve mause kullanmayı bile bilmiyorlar çünkü dokunmatik ekrana doğdular. Hal böyle olunca doğum günlerinde hediye olarak Barbie bebek yerine tablet ya da drone gibi şeyler istiyorlar. Drone almadan önce eğitim almak gerektiğini düşünüp İzmir'de, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yetkili tek İHA eğitim kurumu olan Maiden Flight Tech Havacılık'ın kurucusu Vedat Güneş'in kapısını çaldım. Bir pazar, çoluk çocuk hep birlikte eğitim için İnciraltı'ndaki Kent Ormanı'nda buluştuk. Nasıl bir drone almamız, nereden almamız gerektiğini hem sizin hem de kendimiz için sorduk. Bu arada kendi drone'umuzu yapabileceğimizi de öğrendik. Maiden Flight Tech Havacılık'ın eğitim içeriğinde drone yapımı da var.





ERKEK ARI DEMEK



- Nedir bu drone?

Drone, İngilizce'de erkek arı manasına gelen bir kelime. Fakat günümüzde insansız hava araçları anlamında kullanılıyor. Tarihine baktığımızda genellikle askeri amaçlı kullanılan drone'lar, artık daha ulaşılabilir. Günümüzde iki farklı drone tipi konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi Wi-Fi teknolojisi ile çalışıp, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen; belli bir mesafeye çıkıp, şarjı yettiği sürece havada çekim yapabilen ürünler. Diğeri de ise gelecekte internet erişiminin olmadığı bölgelerde erişimi sağlaması öngörülen ve sürekli havada olacak olan hava araçları. Tabii ikincisi henüz yok.



- Hangi havalarda, nerde uçuş yapabiliriz?

Şuan kullanılan cihazlar 20km/ saat hıza dayanıklı cihazlar, bunun üzerinde rüzgar olursa uçuş yapmamanız gerekiyor, cihaz düşer. Sizin aldığınız cihazın modeline gere içerisinde katalog bulunacaktır, rüzgar ve yağmur dayanımları yazacaktır. Sıcaklık dayanıklılığı ise -5 ile +40 derece arasında olur. Sadece sivil havacılığın ön gördüğü 120 metreye kadar çıkış yapabilirsiniz. Ehliyetle birlikte verilen haritada kırmızı ve yeşil bölgeler belirtiliyor yeşil bölgeler uçuşa serbest bölgeler oluyor kırmızı bölgelere izinsiz girmek yasak.



500 GR ÜZERİNE EHLİYET



- Uçuş için izin almak gerekiyor mu?

Bazı durum ve yerler için insansız hava araçları kullanımı izinlere tabi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden izin almadan yapılacak uçuşlarda drone sahibine ceza bile verilebiliyor. Bu yüzden drone kullanırken kayıtlı bir cihazınız olsa bile uçuş yasağının olmadığı bölgeleri seçmeniz gerekiyor. Uçuş yasağı olan bölgelerde gerekli izinleri aldıktan sonra uçuş yapabiliyorsunuz. Ancak bunun için uçuş öncesinde ilgili makamlara başvurmanız gerekiyor.



- Hangi drone'lar ehliyet gerektiriyor?

500 gram ve üzeri olanların hepsi ehliyet gerektirir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde hem tescil kaydınız hem ehliyetiniz olması gerekiyor.



- Eğitim ne kadar sürüyor?

36 saat yaklaşık 5 gün.



- Maliyeti ne kadar? İlden ile değişiyor, İzmir'de mesela 1000-1100 TL civarı diğer illerde de değişiyor.



- Yaş sınırı kaç?

Yaş sınırı iki kategorili... İHA0'da 12, İHA1'de 15 yaş.



- İHA0 ve İHA1 arasındaki fark nedir?

İHA0 ile ağırlığı 4kg'a kadar olan cihazları ticari amaçla kullanabilirsiniz. İHA1 ile ağırlığı 25kg'a kadar olan cihazları ticari amaçla kullanabilirsiniz.



İzmir'deki tek yetkili eğitim kurumusunuz. Nasıl başladınız bu işe?

Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliyim. Sonrasında kendimizi geliştirip, gerekli izinleri alarak kendi şirketimizi kurduk. Şu anda da üretim yapıyoruz. Eğitimimiz 81 ilde devam ediyor.





20 EĞİTMEN VAR



- Okulunuz var mı?

Yaklaşık 20 kişilik bir öğretmen kadrosuna sahibiz. İşinde uzman öğretmenlerle çalışıyoruz.



- Drone alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Önce ne amaçla kullanacağınıza karar vermelisiniz. Eğlence için mi fotoğraf için mi yoksa taşımacılıkta mı kullanacaksınız ona göre bir drone seçmekte yarar var. Kursumuzda herkesin kişisel drone sahip olması için kendi dronelerini üretmeleri öğretiyor. Birlikte drone yapıyoruz.



EĞİTİM İÇERİĞİ

İHA Tanıtım

Hava Hukuku ve Sorumluluklar

Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri

Meteoroloji

ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi

Seyrüsefer ve Operasyon

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Aviyonik Sistemler

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