Güneş lekelerinden kurtulmanın tam zamanı

Yazın cildimizde bıraktığı izler bize yazı hatırlatsa da güneşin cildimize verdiği zararın da göstergesi. Bu yüzden bu izlerden kurtulmak ciltteki yıpranmanın da iyileşmesini sağlamak anlamına geliyor

Henüz tam olarak kışı hissedemesek de takvimler kışı gösteriyor. Yazdan kalma güneşli havlar gibi cildimizde de yazdan kalma lekeler olabilir. Bunun için cildimize bir kış bakımı yaptırmak şart. İzmir Form Cerrahi Merkezi ortaklarından güzellik danışmanı Ebru Duyu, güneşin etkisiyle oluşan lekelere karşı, cilt altına yapılan nem aşıları ve PRP'ler ile cilt bariyerinin güçlendirilebileceğini, dermapen ve anti aging için yapılan lazer uygulamalarıyla da kalıcı iyileştirme sağlanabileceğine dikkat çekti. Duyu, "Temiz bir cilt, sağlıklı, pürüzsüz ve genç görünümün başlıca anahtarıdır" dedi. Cilt tipine uygun doğru ürünlerle yapılan günlük temizlik ve aylık periyodlarla bakımları alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyleyen Duyu, cildi parlak günlerine döndürmenin sırlarını anlattı.



EN ZAHMETSİZ YÖNTEM



Yazdan kalma lekelerden kurtulmanın yolu nedir?

Leke tedavisinde birçok teknik uygulanmaktadır. En etkili ve uygulama sonrasında kişiyi yormayacak en zahmetsiz işlemlerden biri mezoterapi yöntemidir.



Neden en zahmetsiz?

Çünkü kişinin işlem sonrasında gün boyu sadece banyo ve makyajdan uzak durması yeterli; günlük yaşantısına devam edebiliyor. Bu yüzden leke tedavilerinde tercihler arasında ilk sıradadır.



SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI



Nerelere uygulanıyor?

Saç mezoterapisi ve yüz mezoterapi günümüzün en yaygın mezoterapi çeşitleridir. Özellikle saç dökülmesini önlemede ve saç canlandırmada çok tercih edilen bir yöntemdir. Mezoterapi ilk 1952 yılında Dr. Michel Pistor tarafından geliştirilen estetik amaçlı tıbbi bir işlemdir. Uygulama, anestezi kremi sürüldükten 20 dakika sonra kişinin sorununa göre kişiye özel hazırlanmış çeşitli vitamin, mineral, aminoasit, enzim ve büyüme faktörlerinin deri altına enjeksiyon yöntemi ile verilmesiyle başlar. Seanslar 4 ile 6 seans arası kişiye ve cilde göre değişmekte olup haftada 1 ve 15 günde bir olarak planlanır.



Ne işe yarıyor?

Saç dökülmesi yani alopesi, saçın bölgesel olarak azalması ya da tamamen yok olmasıdır. Saç dökülmesine karşı önleyici, ayrıca saç tedavisinde destekleyici olarak kullanılır. Saç dökülmesini önlemede ve saç canlandırmada çok tercih edilen bir yöntemdir. İlk aşamada saç dökülme nedenleri araştırılır ve bir neden tespit edilmişse tedavi edilir. Mevcut kıl köklerinin beslenmesi için vitamin, kan dolaşımını düzenleyiciler, elastin, kolajen yapımını artırıcı, keratin yapısında birçok etken maddeden oluşan bir kokteyl enjekte edilir. Kişinin problemine göre uygulama prosedürü hazırlanır. Genellikle ilk ay haftada bir, ikinci ay iki haftada bir ve daha sonra 3-4 hafta aralıklarla 8-12 seans kadar uygulanabilir.



CANLI VE SIKI BİR CİLT



Ciltte etkileri nedir?

Cilt mezoterapisi ile güneş, stres ve çevresel etkenlere bağlı olarak ciltte oluşan deformasyonlar, sarkmalar, kırışıklıklar giderilir ve daha canlı genç ve sıkılaşmış bir görünüme kavuşulur. Seansların bitiminde yüzde 70 - yüzde 80 gibi oranlarda sonuç alınmaktadır. Uygulama yaptıran sevgili danışanlarımızdan tek ricamız her gün nasıl giysilerimizi giyip sokağa çıkıyorsak vücudumuzun giysisi de cildimiz; cildimizi de güneş korumak durumundayız.



SELÜLİTTE KALICI BAŞARI



Başka nelere fayda sağlıyor?

Selülit tedavisinde de kullanılıyor. Tedavi, 4-10 hafta arası sürüyor. Derinin altına enjekte edilen özel kokteyller kan dolaşımını düzenler ve ciltteki dalgalı görüntüyü yok eder. Bölgesel bazlı uygulanan mezoterapi ise karın, kol, bel bölgelerinde de güvenli bir şekilde uygulanır. Selülit her yaş grubu kadın ve erkekte görülebilen ciltte dalgalı yumru görünümüdür. Problem genelde hormonal duruma bağlı lenf drenaj sorunu sonrası ortaya çıkmaktadır. Selülit tedavisi için mezoterapi ile 4-10 haftada, haftada bir kez olmak üzere başarılı sonuçlar alınır. Eğer hasta diet ile bunu korursa sonuçlar kalıcıdır. Mezoterapi ile cilt altına şırınga edilen maddeler selülitli alanda kan akımını ve lenfatik dolaşımı düzenler, yağ depozitlerini çözer ve sertleşmiş bağ dokuyu düzeltir. Bu şekilde görünümü değiştirir.