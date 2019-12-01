Hafta sonu bile işinin başında

Buca Şirinyer Mehmet Akif Caddesi NATO kavşağında bulunan Kadıoğlu Pide Salonu tam 48 yıldır hizmet veriyor. 1971 yılında ilk açtığı dükkanında işinin başında duran Mustafa Yarıcı, 48 yıldır Cumartesi Pazar demeden dükkanını kendi açıp kendisi kapatıyor.

Buca Şirinyer Mehmet Akif Caddesi NATO kavşağında bulunan Kadıoğlu Pide Salonu tam 48 yıldır hizmet veriyor. 1971 yılında ilk açtığı dükkanında işinin başında duran Mustafa Yarıcı, 48 yıldır Cumartesi Pazar demeden dükkanını kendi açıp kendisi kapatıyor.

Pidenin yanı sıra özellikle Nato'da bulunan ABD'li vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gobet pide içinde leziz spasiyel döneri ise çok tutuluyor. Dükkandaki et ürünlerini de 48 yıldır Şirinyer eski Postane Sokağı'nda hizmet veren Beyaz Kasap'dan aldığını söyleyen Mustafa Yarıcı, "48 yıl önceki lezzet neyse şimdi aynı lezzet, sırrı sevgimiz dürüstlüğümüz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL