41 kadın birleşti Türkiye’ye örnek oldu

Afyonkarahisarlı kadınlar birleşip, yöresel ürünler üretti. Belediye Başkanı onlar için bir konak yaptırdı. Kadınlar, kazandıklarıyla hem kendilerinin hem de muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birisi Afyonkarahisar'da somutlaşıyor. Afyonkarahisar'da 3 yıl önce kurulan Hanımeller Dayanışma Derneği Türkiye'de örneği olmayan bir projeye imza attı. Evde oturmak yerine üretim yapmak isteyen Afyonkarahisar Erkmen'de yaşayan 41 ev hanımı, beldelerinde kurulan atölyede gastronomi alanında UNESCO tarafından yaratılmış şehirler ağına dahil edilen kentin tescillenmiş ürünlerini imal etmeye başladı. Keşkek, bükme, tarhana, Afyon ekmeği gibi birçok yöresel ürünü doğal yöntemlerle hazırlayan kadınlar bunların satışını yapabilecekleri bir işletme için Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş'tan destek istedi. Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş, kadınların bu başarılı birlikteliğine Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerine konak yaptırılmasını sağlayarak destek verdi.

GELİRİ MUHTAÇLARA

İşletme Müdür Yardımcısı Kübra Tan, konağa Afyonkarahisar ve çevre illerden yoğun talebin olduğunu dile getirdi. Tan şöyle devam etti: "Gıda mühendisimizle beraber Erkmenli kadınlarımızın ürettikleri ürünlerin satışını konağımızda gerçekleştiriyoruz. Mantı, bükme, ağzı açık, tarhana, göce, reçel ve daha birçok ürün yöresel anlamda mevcut. Biz bunları sergiliyoruz. Çok yoğun bir şekilde talep görüyoruz. Derneğimizin asıl amacı ihtiyaç sahiplerini bulmak ve evlenemeyen, okuyamayan gençlerimize yardımcı olmak. Kendi personelimizin giderlerini karşıladıktan sonra elde edeceğimiz karın tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz." Gıda Mühendisi olarak ürünlerin üretilmesinde görev alan Melike Kuş da, Afyon'a özgü lezzetlerin hijyenik ortamlarda üretildiğini ifade etti. Kuş şöyle devam etti: "Bir gıda mühendisinin kontrolünden geçtiği için bu ürünlerin hem hijyenik hemde sağlıklı oluyor."

Nail AZBAY