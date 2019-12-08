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Ağaç kütüklerinin sanat dili

Ağaç kütüklerinin sanat dili
Giriş Tarihi: 8.12.2019

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesine 9 yıl önce yerleşen Mustafa Demirtaş, doğadan temin ettiği meşe, çınar, kestane, diş budak, gürgen zeytin gibi ağaç türlerini hiçbir ek yapmadan yontarak sanata dönüştürüyor. Ek gelir olsun diye başladığı bu işin farkında olmadan sanata dönüştüğünü ifade eden Demirtaş, "Yaptığım çalışmalarda kadını, kadına vermemiz gereken önemi anlatıyorum, ülkemizi anlatıyorum, iyiyi kötüyü anlatıyorum, halkların kardeşliğini ağaca işleyerek yani yontarak anlatmaya çalışıyorum. Ağacın üzerinde şekiller var zaten ben sadece herkesin görebileceği hale getiriyorum. Ağacın kendi formunu bozmadan çalışıyorum" dedi. Eserlerinin sergilerde satıldığına işaret eden Demirtaş, "12'inci sergimi 20-22 Aralık'ta İstanbul'da açacağım" diye konuştu.

ÖMER KUNDAKÇI

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