Avrupa’nın turistik kutsal mekanları

Avrupa’nın kutsal alanları, kiliseler, manastırlar ve tapınaklar, Katoliklerin yanında dünyanın dört bir yanından turistlerin de büyük ilgisini çekiyor

GUADALUPE MANASTIRI (İSPANYA)

On dördüncü yüzyılda çoban Gil Cordero, Las Villuercas'ın derin dağlarında bir yerde gizlenmiş olan 'Kara Bakire' görüntüsünü bulur. Kutsal alan ilan edilen bölgeye ilgi artar. Kastilya Kralı Alfonso'nun bölgeyi ziyaretinin ardından, Katolikler için yüksek maneviyatı olan bölgeye, kralın destekleriyle Guadalupe Manastırı inşa edildi.





SANTUARIO DE FATIMA (PORTEKİZ)

Meryem Ana Tapınağı olarak bilinen Fatima Kutsal Alanı, Cova da Iria kentinde sivil cemaate ait bir Katolik dini yapı ve yapı grubudur. Tespih Çeken Meryem Ana Bazilikası'na ek olarak yapılan türbe ve meşe ağacından inşa edilen Lausperene Şapeli'nden oluşur. Ana tapınağın karşısında, 1953'ten sonra yapılan Holy Trinity Bazilikası daha büyüktür.





LOURDES MANASTIRI (FRANSA)

Lourdes kutsal alanı, 14 yaşındaki kız Bernadette Soubirous'un 1858'de kutsal Massabielles Mağarası'nı keşfinden sonra Fransızların ünlü din merkezlerinden biri haline geldi. Önce yerel dini otoriteler ona güvenilirlik vermediler ama Roma 1862'de onu bir mucize olarak kabul etti. O tarihten beri Avrupa'nın dört bir yanından inananlar Lourdes'e gelmeye başladı.





ROMA'NIN 7 KİLİSESİ (İTALYA)

Katolikler için büyük değeri olan Aziz Petrus ve Aziz Paul gibi İsa'nın iki elçisinin mezarlık alanlarıdır. Her iki dinlenme yerinde de iki anıtsal bazilika vardır: Surların dışındaki Aziz Paul Bazilikası ve 11 kilometre uzaklıktaki Christendom'da Vatikan'ın en büyük kilisesi olan St. Peter Bazilikası. Her iki tapınak da Roma'daki 7 kilisenin bir parçasıdır.

GLASTONBURY TOR A STONEHENGE (İNGİLTERE)

Stonehenge kompleksini inceleyen bir grup araştırmacı ve arkeolog, 3000 yıl öncesinde taşlarının iyileştirici özelliklere sahip olduğunu düşündükleri bölgeyi kutsal yol olarak belirledi. Glastonbury Tor tepesinin zirvesinde hacıların yeniden doğacakları inancıyla ziyaret ettikleri St Michael Kulesi yer alır. Tepede Somerset kırsalının eşsiz manzarası nefes keser.

ATHOS TAPINAĞI (YUNANİSTAN)

Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasından Ege Denizi'ne doğru uzanan dağlık bölgenin en güneyindeki Athos Dağı'nın üzerinde 20 manastır yer alır. Nüfusun çoğunluğunun rahiplerden oluştuğu bölge 20 kişi ve küçük bir meclis tarafından yönetilir. 10'uncu yüzyılda dinsel bir topluluk olarak doğan Aynoroz, Bizans, Osmanlı ve Yunanistan egemenlikleri boyunca bağımsızlığını korumuştur.





ST. OLAV (NORVEÇ)

Norveç'te St. Olav'a giden yol Oslo'yu eski Nidaros'lu Trondheim'a bağlar. Yürüyüşün başlangıç noktasından itibaren 640 kilometrelik patika, 5 haftalık bir fetih sürecini kapsıyor. Saatte 20 kilometre yol alınması gereken yürüyüş boyunca katolikler Norveç'in cazibesini ve büyüsünü yaşama fırsatı buluyor.

BÜLENT GÜRLÜK