Saatte 200 km yapan güvercinler

Muğla Posta Güvercinleri Derneği üyeleri, Türkiye'nin birçok yerine yarışmaya gidiyor. Gittikleri yerden salıverilen güvercinler, sahipleri yolun yarısındayken Muğla'ya ulaşıyor. Güvercinler, takip cihazıyla izleniyor. Dernek Başkanı Ramazan Koç, posta güvercinlerinin 4 saatte Ankara'dan Muğla'ya gelebildiğini ve hava şartlarına göre saatte 200 kilometreden fazla yol kat ettiklerini söyledi.

PAHALI VE DEĞERLİ

Koç ayrıca, son 10 yılda güzellik yarışması dalında tam puan alan tek güvercinin de Muğla'da olduğunu, bu yılın Mart ayında bir posta güvercininin Belçika'da açık artırmayla Çinli bir zengin tarafından 1 milyon 250 bin Euro'ya satın alındığını söyledi. Posta güvercinlerinin çok özel hayvanlar olduğunu belirten Koç, aynı zamanda pahalı olduklarını da söyledi. Koç, son 10 yılda güzellik yarışmalarında 94 tam puan alan Çakır isimli dişi güvercinin kendi güvercini olduğunu açıkladı.

AVCILAR YAKALIYOR

Posta güvercinlerine 7 günlük olduklarında, bir ayaklarına künye bir ayaklarına da takip çipi takıldığını anlatan Koç, "Künye güvercinin kimliği oluyor. Çip ile ise izleniyor. Yarışmalara gittiğimizde güvercini salıyoruz. Ne kadar zamanda kümese geldiğini çip sayesinde tam olarak öğreniyoruz. Bütün kümeslerin girişinde, çipi ve künyeyi algılayan bir cihaz var" dedi. Koç, yavru güvercinlerin katıldığı yarışların av mevsimine rastlamasının ise talihsizlik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yavru güvercinler geri dönerken avcılar tarafından yaralanıyor ya da telef oluyor. Afyon'daki bir yarıştan sonra da aynı durum yaşanınca Denizli Avcılar Derneği ile görüştük. Kendileri bu konuda dikkatli olduklarını, yasadışı avcılık yapanların güvercinleri vurmuş olabileceğini söylediler. Bu konuda daha çok hassasiyet bekliyoruz"

ADEM ÜLKER