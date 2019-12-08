Yeni Asır’ın 125. yaşına görkemli kutlama

İş, siyaset, spor ve sanat camiasının ünlü isimlerini buluşturan gecede ilk kez Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi.

Türk Basın Tarihi'nde yeniliklerin öncüsü olan ve üç asıra tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi 125'inci yaşını kutladı. İş, spor, siyaset ve kentin tanınmış isimlerinin buluştuğu kuruluş yıldönümü kutlamasında, sektörlerinde başarılı iş insanlarına Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi.





BASIN TARİHİNİN ÇINARI

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Türkiye'nin en köklü gazetesi olarak 125 yılı aşan mazisiyle pek çok tarihi olaya tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi, aynı zamanda bir okuldur ve Babıali'ye onlarca ünlü gazeteci kazandırmıştır. Benim de 3 yıl önce yönetimini devraldığım Türk basınının tarihi çınarı Yeni Asır, ilkeli habercilik anlayışını ve okuruyla olan samimi beraberliğini hiç kuşkusuz gelecek yüzyıllara taşıyacaktır" dedi. Sunuculuğunu Selenay Cankat'ın yaptığı gecede Soprano Derya Kırcalı Gürlük müzik dinletisi verdi. Gece katılan davetliler ve yöneticilerinin Yeni Asır'ın 125'inci yıldönümü pastasını kesmesi ile sona erdi.