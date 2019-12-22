Alsancak’a yeni bir soluk

İzmir gecelerine yeni bir soluk getiren Alsancak Zoom Club görkemli bir parti ile kapılarını açtı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı açılış partisinde eğlence gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Yurt dışından getirilen özel ışık sistemi ile dikkat çeken Zoom, başarılı DJ'lerin çaldığı parçalar ile konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sezon boyunca ünlü sanatçıları hayranları ile bir araya getirecek olan Zoom Club ilk günden eğlence severlerin adresi oldu.