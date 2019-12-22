Her zevke uygun yeni yıl seçeneği var

Yeni yılı karşılama planlarınızı çoktan yaptınız ya da belki hala bir karar veremediniz. Ünlü şarkıcılar, ödüllü şefler, en güzel orkestralar ve birbirinden zengin eğlence programlarından istediğinizi seçebilmeniz için İzmir’deki yeni yıl programlarını sizin için derledik

Mabel Matiz ve Metin Arolat Kaya Termal'de

KAYA İzmir Thermal & Convention, Mabel Matiz ve Metin Arolat konserleriyle yılbaşı gecesine damgasını vurmaya hazırlanıyor. İzmir'in en büyük salonu Kaya Kongre Merkezi'nde Mabel Matiz konseri gerçekleşirken otelin Venüs Roof'un da ise Metin Arolat sahne alacak. En sevilen şarkılarını yılbaşı gecesi İzmirliler için seslendirecek olan Mabel Matiz, "Muhteşem bir gece olacak. 2020'nin hepimize çok iyi geleceğine inanıyorum" dedi. Uzun zamandan sonra ilk kez İzmir'de sahne alacağını ifade eden Metin Arolat, "Yılbaşı gecesi, İzmir'de sahne alacak olmak bana heyecan veriyor. 2020'ye harika bir başlangıç yapacağız" dedi. Yılbaşı gecesinde konuklarını en özel şekilde ağırlayacaklarını söyleyen Kaya İzmir Thermal&Convention Genel Müdürü İsa Erdem, "Konaklamalı konser paketi alan misafirlerimiz akşam öncesinde termal sular eşliğinde muhteşem bir spa keyfi yaparak ardından odalarında hazırlanıp muhteşem yılbaşı eğlencesine katılabilecekler. Kim bu konfora hayır diyebilir ki" dedi.



Boyalık'ta yılın ilk kahvaltısı

YILBAŞINI şehir stresinden uzakta geçirmek isteyenler, 120 metre uzunluğundaki plajı, havuzu ve eşsiz çevre düzenlemesiyle Boyalık Beach Hotel Çeşme'de buluşacak. Zeytin Sanat Orkestrası'nın sahne alacağı gecede, limitsiz gala yemeğiyle misafirlerine unutulmaz bir tatil fırsatı sunan Boyalık Beach Hotel, yeni yıl sabahında brunch imkanı sağlıyor. Yılbaşında deniz ve bahçe manzaralı odalarda konaklama imkanı sunan Boyalık Beach Hotel, küçük misafirlerinin de açık büfe akşam yemeği, eğitici ve öğretici oyunlar eşliğinde güzel bir akşam geçirmelerine fırsat sağlayacak.



Fatih Erkoç'tan Swissotel'de müzik söleni

Swissotel Büyük Efes, 2020 yılına ayrıcalıklı bir başlangıç yapmak isteyenleri her zevke hitap eden farklı yeni yıl programları ile ağırlıyor. Konukları, Baş Aşçı Sedat Buğday ve yetenekli ekibinin hazırladığı enfes menüler, geceyi renklendirecek danslar ve müzikler karşılıyor. Balo salonlarında, Fatih Erkoç ve Sunshine Band'in performansları ile özel bir yeni yıl gala programı sunuluyor. Equinox'un, eşsiz lezzetlerle donatılmış özel mönüsüne geniş repertuarı ile Yağmur Akoğlu'nun canlı performansı eşlik edecek. Aquarium Mezzes&Grill Restoran'da ise, yeni yıl yemeğine Forte Akustik grubunun renkli repertuvarı eşlik ederek eğlenceli bir yeni yıl gecesi sunuyor. Kutlamalara devam etmek isteyen konukları ise, Sky Bar'da DJ Semih'in enerjik canlı performansı eşliğinde eğlenceli bir partide, enfes atıştırmalıklar ve kokteyller bekliyor. Ayrıca, çocuklar için mini club, Noel Baba, palyaçolar ve miniklerin sevdiği mönü ile dopdolu bir yeni yıl programı, minik misafirler için Grand Efes 2 balo salonunda sunuluyor.

Wyndham'da 4 farklı program

Yeni yılı sevdikleriyle birlikte karşılamak isteyenlerin ilk tercihi Wyndham Grand İzmir Özdilek, her yıl olduğu gibi bu yıl da konuklarına güzel bir yılbaşı eğlence programı hazırlamanın heyecanını yaşıyor. Yılbaşı gecesinde Konak Salonu'nda İzmir Show Band Exclusive ile coşku doruğa ulaşacak. Oryantal Nur ve DJ Mert Çelik konuklara unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi yaşatacak. Punta Salonu'nda, popüler ve nostaljik şarkılar ile "Ceren Niron ve Orkestrası", Careme Restaturant'ta ise canlı piyano müziği ve Banu Türksever ve Erkan Kandaş ikilisi misafirlere hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı kutlaması sunacak. Ozone Night Club'da ise DJ Sani ve Oryantal Nur sabahın ilk saatlerine kadar sürecek dans ve müzikle dolu bir sahneye imza atacak. Tüm salonlarda zengin yılbaşı gala menüsü ve limitsiz yerli içecek servisiyle kutlama yapılacak. Minik misafirler, için de bir parti olacak.

Mövenpick'te lezzetli ve ısıltılı bir gece

Şef Murat Yıldız'ın elinden çıkacak özel lezzetler, Margaux Restaurant'ın keyifli atmosferi ve canlı müzik eşliğinde kaliteli bir yeni yıl gecesi sizleri bekliyor. Özel olarak hazırlanmış beş aşamalı set mönü benzersiz lezzetler sunarken, "Irmak Gürkan ve Forte Akustik ezgileriyle 2020'nin ilk dakikalarına keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Mövenpick, iki kişilik yılbaşı yemeği, konaklama, Margaux Restaurant'ta lezzetli bir yeni yıl kahvaltısı ve Coral Sağlık Kulübü'nde fitness salonu, kapalı havuz, sauna ve buhar odası hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı içeren iki kişilik yılbaşı konaklama paketleri de sunuyor. Yılın ilk gününe lezzetli bir kahvaltı başlayın. Zengin kahvaltı lezzetlerini, Türk ve dünya mutfaklarından seçkin örnekleri ve organik lezzetleri bu özel kahvaltıda deneyebilirsiniz.



Körfez manzarasında perküsyon sov

Hilton İzmir Yılbası Gecesi için lezzet şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Şef Hüseyin Yılmaz ve ekibinin Windows on the Bay Restoran'da yılbaşı gecesine katılacak misafirler için hazırlayacağı özel lezzetler merak uyandırıyor. Tam tekmil fava, levrek turşusu, somon füme, Ege usulü atom, füme rozbif, mini imam bayıldı, Ezine beyaz peynir, İzmir tulum peyniri, şişte mozerelladan oluşan başlangıç tabağının ardından, mantarlı sebzeli kiş, şefin salatası, dana antrkot ile devam edilecek. Gecenin finalinde ise kestane terin, balkabağı pestil ve çikolata eşliğinde servis edilecek. Limitsiz yerli içecekler ile servis edilecek yeni yıl mönüsünün eşlik ettiği program İzmir körfezine karşı canlı orkestra ve DJ perküsyon eşliğinde gerçekleşecek. Bu sene ayrıca saat 23.00- 02.00 saatleri arasında, 32. kat zirve salonu DJ perküsyon eşliğinde tüm Hilton severleri yeni yılı karşılamaya davet ediyor.