Kış hastalıklarının bitkisel savaşçıları

Tüm ilaçların hammaddesi bitkiler... Kimyasal işlem görmeden yeteri kadar alırsak her türlü derde deva... Ancak bitkisel deyip bilinçsizce tüketmemek de bir o kadar önemli.

İçinde bulunduğumuz kış aylarının doğal etkisiyle birlikte havalar git gide soğumaya ve üşütmeye bağlı hastalıklar da hızlı bir şekilde artış göstermeye başladı. Grip ve nezle türü rahatsızlıklar genç, yaşlı, öğrenci ya da çalışan ayırt etmeden herkesin kapısını mutlaka çalıyor; tabi ki iyi beslenen ve vücudunu detoksla arındıran kişiler hariç. İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'daki Pınar Natürel Bitkisel Yaşam Merkezi'nin sahipleri olan ve 20 senedir hem aktarlık hem de şifalı bitki danışmanlığı yapan Sedat Şut ile eşi Pınar Şut soğuk algınlıklarına yakalanmamak için alınması gereken önlemleri ya da hastalıktan en kısa sürede nasıl kurtulabileceğimizin yollarını bizlerle paylaştı. Bebekler, okula giden çocuklar, çalışan kişiler ve hamileler için şifalı önerilerde bulunan Şut çifti, bitkilerle ilgili doğru sanılan yanlışları da açıkladı.



ÇOCUKLARA KARANFİL ÇAYI DETOKSU

Çocuklar 2 yaşından itibaren bütün bitkileri kullanabilir. Miniklere bir de propolis ve polen öneriyoruz. 3 ay boyunca 2 haftalık kürler şeklinde kullandırmalıyız. 2 hafta her gün sabah-akşam 1 çay kaşığı poleni bala ya da süte karıştırıp içtiklerinde hem B12 vitaminini yükseltmiş olurlar hem de C, B3 ve E vitaminlerini, çinko, magnezyum gibi mineralleri de almış olurlar. Çocuklara karanfil çayı da içirilebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu toksinlerden ve parazitlerden temizler. Çok ciddi bir detoks yapar. Aynı zamanda doğal antibiyotiktir. Okul çağındaki çocuklara arı sütü öneriyoruz. Kemik ve kas gelişiminde hayli etkilidir.



ADAÇAYI İLE GARGARA

Boğaz enfeksiyonları için ne yapılmalı? Boğaz enfeksiyonlarının başlangıç aşamasında adaçayı iyi gelir. Kaynamış suyun içinde adaçayını demleyip ılıyınca gargara yaparsak boğaz ağrılarına, faranjite, boğaz kaşıntılarına çok ciddi etkisi olur.



EKİNEZYA İÇEN GRİP OLMAZ

Griple savaşan başka bitki var mı? Her yaş grubunun çok rahat kullanabileceği ekinezya bitkisi var. Direnci artırır, bağışıklığı güçlendirir, gribe karşı korur. Eğer vücuda grip virüsü girdiyse, ekinezya çayı çok çabuk bertaraf ettirir. Düzenli içtiğiniz zaman hiçbir şekilde grip olmazsınız.



BAĞIŞIKLIĞI ARTIRAN ATOM KARIŞIMI

Soğuk algınlığına bağlı grip ve nezleye yakalanmamak için neler tüketilmeli? Klasik olarak ıhlamur, adaçayı, kuşburnu ve hibisküs çayı (narçiçeği çayı). Ama bağışıklığı asıl koruyan tohumlardır. Çörekotu, keten ve ısırgan otu tohumu, zerdeçal ve zencefil tozu, bağışıklık sistemini çok güzel destekleyen gruplardır. Kişiler düzenli olarak her sabah hepsinden birer çay kaşığı alıp 1 tatlı kaşığı balla birlikte bir fincan sıcak suya karıştırarak içerlerse, hastalıkları önlemiş olurlar.



KÖKLER KAYNATILIR YAPRAKLAR DEMLENİR

Şifalı her bitkinin hazırlanma yöntemi aynı mı? Hepsi aynı olmaz. Tarçın, zencefil, zerdeçal, kuşburnu gibi bitki köklerini 3 dakika kısık ateşte kaynatmak gerekir. Çünkü köklerdeki öz anca açığa çıkıyor. 3 dakika kaynatıp ocağı söndürdükten sonra kökleri çıkartıp çayı demlemeye bırakmamız gerek. 5-7 dakikalık demleme sırasında ağzının kapalı olması gerekiyor, çünkü buharla birlikte bitkilerin özü de uçabiliyor. Ihlamur, adaçayı, hibisküs gibi yaprak ve çiçek olan hassas bitkilerde ise sadece demleme yeterlidir. Çörekotu, keten, ısırgan gibi tohumları da direkt ağzımızda çiğneyerek yutabiliriz. Çünkü en yüksek faydayı o zaman alabiliyoruz.



ZENCEFİL DÜŞÜK YAPTIRIR

Hamileler her bitkiyi içebilir mi? Zencefili fazla tüketmemeleri gerekiyor. Hem ısıtıcı hem de kan akışını hızlandırıcı bir etkisi olduğu için düşük yapılmasına neden olabilir. Gribal enfeksiyon başlangıç noktasındaysa eğer, çok az kullanmaları gerekiyor. Onun dışında kullanmaları sakıncalı.



DEMLENDİKTEN SONRA İLK 3 SAATTE TÜKETİN

Bitkiler kaynatılıp demlendikten sonra ertesi gün de tekrardan kaynatılıp içilebilir mi? Maalesef hiçbir değeri kalmaz. Bırakın ertesi günü, aynı günün akşamında bile içilmemeli. İlk 2-3 saat içinde tüketilmeli, çünkü sonrasında bayatlayıp değerlerini kaybediyor. Soğuduğunda da içilebilir ama 3 saati geçmemiş olmalı. Tek sefer demlenmeli ve aynı çay tekrardan kaynatılıp içilmemeli.



HER SABAH BALLI FORMÜL

Evlerimizde kolayca yapabileceğimiz bir karışım önerebilir misiniz? Bir tatlı kaşığı bala, birer çay kaşığı zencefil, zerdeçal, tarçın, havlıcan ve çörekotunu karıştırıp her sabah bir kaşık yenilebilir. 10 dakika boyunca su içilmezse bütün sistem temizlenir ve bağışıklık sistemi güçlenir. Bunu her gün yapanlar kış boyu hasta olmazlar. Bu yöntem hasta olmadan ön tedbir amaçlıdır.



7 ZEYTİN ANTİBİYOTİKTİR

Direnci artırmak için öğünlerde nelere yer vermeli? Kahvaltıda mutlaka roka, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler ve biber olmalı. C vitamini bunlardan almalıyız. Zeytin ve mevsimine göre kuru ya da yaş incir de tüketilmeli. 7 tane zeytinin antibiyotik etkisi vardır. Zeytinyağlı, kekikli ve biberiyeli zeytin yenirse toksin atılmasında çok faydası olur. Öğleyin de bitki çayları ve polen tüketmeliyiz. Akşamları ya meyve yemeliyiz ya da ana yemekle birlikte içerisinde bol sumak bulunan salata tüketmeliyiz.



Hastalıkları önleyen başka bir besin türü var mı? Tabi ki zeytinyağı. Bütün organları yağladığı için önemi çok büyük. Vücuda dışarıdan herhangi bir bakteri, mikrop veya virüs girdiğinde, ortam yağlı olduğu için tutunamıyor ve içeride barınamadığı için bağırsaklardan dışarı atılıyor. Böylece hastalıkların oluşması da engelleniyor.



BOL BOL C VİTAMİNİ

Soğuklarda hangi meyveler yenmeli? Soğuk algınlığına karşı en güçlü takviye C vitaminidir. Allah neden kış aylarında limon, portakal, greyfurt ve mandalina gibi meyveleri vermiş; vücudun C vitaminine olan ihtiyacını karşılasın diye. O yüzden kış meyveleri koyu renkli ve direnci artıracak şekilde yaratılmıştır. Her yaştan insanın çok rahat tüketebileceği bu vitamin, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudumuz C vitaminini depolayamıyor; sabah içtiğimiz vitamin öğleyin ilk idrarla birlikte atılıyor. O yüzden bizim onu her gün içmemiz gerekiyor. C vitamini aynı zamanda askorbik asit olduğu için içerideki toksinleri yakıyor ve bu sayede böbrekler idrar yoluyla çok daha fazla toksin atabiliyor, bağışıklık sistemini de desteklemiş oluyor.





