Sade ev modası eskide kaldı

Az eşya, ferah evler... Evet, minimalist dekorasyon özellikle küçük evler için en ideal dekorasyon stillerinden biri. Geçtiğimiz yıl büyük-küçük pek çok evde uygulanan bu dekorasyon tarzı ile 2020 yılında yavaş yavaş vedalaşıyoruz

2020 dekorasyon trendlerinden biri, maksimalist tarzda döşenen odalar. Daha fazla eşyaya yer verilen ve daha heybetli görünen mobilyalara ev sahipliği yapan bu tarzda, farklı stiller bir arada da kullanılabiliyor. Sosyalleşmek için dış mekânları tercih etmek yerine evlerde vakit geçirmek son yıllarda oranı oldukça artan bir uygulama. İşte, 2020 ev dekorasyonunda da bundan kaynaklı bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir köşe koltuğunuz varsa berjer, puf, bench ya da ek bir kanepe ile alanı sosyalleşmeye daha uygun hale getirebilirsiniz.



DOĞAYA YER AÇIN

Yeşil yapraklar, rengârenk çiçekler... Bitkilere evlerin en doğal dekoratif ürünleri olarak bakabiliriz. Bu yıl da bitkiler evinizde bol bol yer alabilir. Bu arada bu yıl büyük boyutlu bitkilerin daha popüler olduğunu söylemeden geçmeyelim!



DOĞAL DOKULAR

Sehpa, yemek masası, sandalye, koltuk takımı detaylarının yanı sıra mutfak ve banyo dolaplarında da dilerseniz ahşabın şıklığından ve doğallığından yararlanabilirsiniz. Buna ek olarak evinizin düzenini sağlayan hasır sepetler de doğallığı evinize davet edecek ürünlerden.



DAHA SÜSLÜ DUVARLAR

Daha kalabalık ve büyük duvar dekorasyonu ürünlerinin yer aldığı duvarlar bu sene moda. Yani evin salonunda, oturma odasında duvarlar her zamankinden daha çok dikkat çekecek gibi görünüyor. Tabii bol çerçeveli, tablolu bir duvar tercih ederseniz biraz daha sade kağıt seçebilirsiniz. Büyük çiçek desenli duvar kâğıtları 2020'nin olmazsa olmazlarından. Misafirleriniz eve girdiğinde ilk olarak duvarlarınız dikkat çeksin istiyorsanız tercihinizi 3D duvar kağıtlarından yana kullanabilirsiniz.



PARKELER DUVARDA

Bir ürünü amacı dışında kullanmak son yılların popüler uygulamalarından biri. Eğer siz de bu yaklaşımı seviyorsanız, hatta bu anlamda sınırları zorlamak istiyorsanız tercihinizi parke duvar dekorasyonundan yana kullanabilirsiniz. Örneğin televizyon ünitesinin arkasındaki ya da yatağınızın baş ucundaki duvarı parke ile kaplayabilirsiniz. Bu arada dilerseniz parkeleri farklı renklere de boyayabilir ve daha canlı alanlar yaratabilirsiniz.



ZEMİNLER GÜZELLEŞTİRİYOR

Bu yılın trendi eve rustik bir hava katan kahverengi parkeler. Etnik desenli seramikler ise yılın modası.



ŞIKLIK VE RAHATLIK

Geçen sene olduğu gibi bu sene de salondaki mobilyaların kıvrımlı hatlara sahip olması moda. Keskin hatlı, minimal çizgili mobilyalar yerine kıvrımlı, daha büyük boyutlu ve konforlu ürünler trendlerden ve bu trendin oluşmasında maksimalizmin katkısı büyük. Konsol, vitrin, sehpa gibi ürünlerde ise ahşap ile metali buluşturan mobilyalar dikkat çekiyor.



OLMAZSA OLMAZ MUMLAR

Mumlarda büyük boyutlar ve farklı tasarımlar seçmek evinizi trendlere uygun bir şekilde dekore etmenize yardımcı olabilir.



HER YER NEON OLACAK

Masa üstüne ya da duvara konumlandırabileceğiniz neon dekoratif ürünler 2020 yılında alanı daha canlı kılacak. Sade bir evi bile hareketlendirebilen farklı tasarımlardaki neon dekoratif objeleri kesinlikle değerlendirmenizi öneririz.



2020'NİN RENGİ GRİ VE PASTEL PEMBE

Renkli bir yıl bizi bekliyor! 2020 trend renkleri gri ve pastel pembe. Bu renklere ek olarak mor, yeşil ve hardal sarısı da yılın dikkat çekici canlı renklerinden. Fakat bunlar oldukça dikkat çekici renkler olduğu için kullanım oranına dikkat etmekte fayda var! 2020'nin trend renkleri içerisinden seçtiğiniz rengi, yardımcı olarak konumlandırabilirsiniz. Dekoratif kırlentlerde, objelerde ya da tablolarda bu renklerden yardım alabilirsiniz. Bir diğer seçeneğiniz ise elbette duvar dekorasyonunda bu renklerden yararlanmak olabilir!



METAL DETAYLAR BU YIL DA TREND!

Geçen yılki trend devam ediyor; metal detaylar yine göz dolduruyor! Altın, gümüş, bakır, roze altın gibi renklerin yanı sıra siyah metal detaylar da evinizin dekorasyonuna farklı bir hava katabilir.