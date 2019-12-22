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Satışın geliri özel çocuklara

Satışın geliri özel çocuklara
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Ege Engel Siz Yaşam Derneği, özel gereksinimli çocuklar için Alyans Küçük Kulüp'te "Yöresel ve Organik Ürünler Kermesi" düzenledi. Kermeste elde edilen gelirin tamamı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında bekleme, gözlem ve oyun odalarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak. Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak "Özel çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin normalden daha fazla desteklenmeye ihtiyacı var. Bu sebeple, onların katıldığı bu tür sosyal etkinlikleri artırmayı ve gelişimleri için önemli olan destekleyici merkezlerin en iyi koşullarda olmasını önemsiyoruz" dedi.
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