Soğuğun kalbine yolculuk

Bu yıl kış bir türlü gelmek bilmedi. Özellikle de Ege hala sonbaharı yaşamaya devam ediyor. Bana biraz kar-kış lazım diyorsanız, isteğinizi fazlasıyla karşılayacak fantastik önerilerimiz var. İşte buz gibi bir seyahatin adresleri...

Icehotel, Isveç

İSVEÇ'İN Jukkasjarvi kasabasında 1989 yılında kurulan ve dünyanın 'ilk buz oteli' olan Icehotel'de kış; kar, buz ve ışıktan adeta bir sanat şöleni yaratmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların ellerinde her yıl yeniden hayat buluyor. Misafirler, konaklamaları boyunca, aralarında köpek kızağı turu, Kuzey Işıkları safarisi ve kros kayağının da bulunduğu bir dizi etkinliğin keyfini çıkarıyor. Icehotel'de kalmanın bedeli gecelik 1.044 TL'den başlıyor.



Villa Iglu, Finlandiya

KUZEY Finlandiya'da yer alan Villa Iglu, Ruka Kayak Bölgesine yakın bir konumda. Otel, yataklarının konforunda Kuzey Işıkları'nın keyfini çıkarmak isteyen konukları için cam duvarlı ve tavanlı cam bir iglodan ve sıcacık ahşap kulübelerden oluşuyor. Akşamları yemeğinizi otelin aralarında ren ve Kanada geyiği de bulunan yerel etleri servis eden İsviçre tarzındaki Fondue restoranda yedikten sonra, açık sauna ve jakuzilerin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Villa Iglu'nun gecelik fiyatları 446 TL'den başlıyor.



Igluhut, Finlandiya

KENDİNİ tam anlamıyla kış doğasının kollarına bırakmak isteyenler için çok iyi bir tercih olan Igluhut; Güney Finlandiya bölgesindeki Espoo'da yer alıyor. Nuuksio Ren Geyiği Parkı'nın karlarla örtülü çam ağaçları arasında bulunan bu ağaç evlerde konuklar, konforlu ağaç evlerin odalarında ren geyiklerini besleyip fotoğraflarken, doğayla gerçekten bir bütün olmanın keyfini çıkarabiliyor. Igluhut'ta fiyatlar, gecelik 2.278 TL'den başlıyor.



Wilderness Hotel & Igloos Nellim

LAPLAND bölgesinin daha kuzeyinde kalan İnari'ye bağlı Nellim de Kuzey Işıklarını görmek için en ideal bölgelerden. Wilderness Hotel & Igloos Nellim de Inari Gölü'ne bakan harika manzaralı bir aurora bubble deneyimi vadeden otellerden. Ivalo Havalimanı'na 51 kilometre, Tsarmitunturi Doğal Yaşam Alanı'na 47 kilometre mesafede yer alıyor. Fiyatlar sezonda 250 Euro'ya kadar çıkıyor ama sezon dışında giderseniz 100 Euro altına bile konaklama seçeneği bulabiliyorsunuz.



Wilderness Hotel & Igloos Inari

WILDERNESS Hotel Inari de, otelin diğer iki şubesi gibi Lapland deneyimi için sıklıkla tercih edilen otellerden biri. Fiyat/performans olarak memnun kalabilirsiniz. En özel konaklama birimi, aurora kabinleri. Inari Gölü kıyısında olan otel, İnari Köyü'ne arabayla 5 dakika, İvalo Havalimanı'na da 34 kilometre mesafede bulunuyor. Fiyatlar sezonda 400 Euro'ya kadar çıkıyor ama sezon dışında giderseniz 100 Euro altında bile konaklama seçeneği bulabiliyorsunuz.



Aurora Village Ivalo

IVALO'DA, "Iglular bana göre değil, ben daha çok konfor arayışındayım" diyenler için harika aurora kabinleri olan bir otel. Aurora Village Ivalo, Ivalo Köyü'ne 3 kilometre, Inari merkezine ise 41 kilometre mesafede kalıyor. Otel, Ivalo Havalimanı'na 12 kilometre mesafede bulunuyor ama buraya Helsinki-Rovaniemi arası günlük işleyen trenlerle de gelmek mümkün. Trenin hızına bağlı olarak yolculuk en az 8 saat kadar sürüyor. Fiyatlar, sezon dışında 150 Euro iken sezonda 500 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Ren geyiklerini beslemeden, rehberli Kuzey Işıkları turlarına, kar ayakkabısı ile yürüyüş turlarından, husky veya kar motoru ile safarilere, buz balıkçılığından, kayak ve snowboard'a birçok aktivite ayarlamasını buradan yapabiliyorsunuz.





Melih DEMİRTAŞ