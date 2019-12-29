Banyo ve mutfakta 2020 modası

eçtiğimiz hafta 2020 yılının ev dekorasyonunda nelerin değişeceğini yazmıştık. Minimalizmden maksimalizme geçişin yaşandığı trendlerde aksesuvarların, renkli duvarların, desenli duvar kağıtları ve etnik yer döşemelerinin öne çıktığını görmüştük. Bu hafta ise mutfak ve banyolarda 2020 trendlerine değineceğiz.



MUTFAKLARDA SİYAHIN YILI



Evde en çok zaman geçirdiğiniz alanlardan biri olan mutfaklarda şık ve trend bir görünüm yakalamak önemli. 2019 yılında siyah banyolar modaydı. Bu yıl ise siyahın o cezbedici etkisi mutfaklara taşınıyor. Siyah mutfak dolaplarının alanı çok sıkıcı kılacağı ya da küçük göstereceği gibi çekinceleriniz varsa çift renkli mutfak dolaplarını da tercih edebilirsiniz. Bu arada siyahın etkisini yumuşatmak için açık renk ahşap mobilyalardan da yararlanabilir veya duvar dekorasyonunuzda açık renkleri tercih edebilirsiniz. Mutfakta bitkilere yer verip alanı daha doğal kılmak ise kesinlikle güzel fikir!





AÇIK RAF PRATİKLİĞİ



Mutfak, depolama alanına en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri. İşte, trendlere göre bu depolama alanı da açık raflar! Yani ek bir mutfak dolabı almak yerine duvarlarınıza açık raflar monte etmeyi düşünebilirsiniz. Açık raflar hem trend bir görünüm sağlayabilir hem de size pratiklik kazandırabilir.



BANYOLAR YİNE CIVIL CIVIL



Banyo dekorasyon fikirleri, banyoların daha şık olmasına katkı sağlıyor. Peki, şık banyonuzda değerlendirebileceğiniz 2020 dekorasyon önerileri neler? Banyoda canlı renklerden yararlanmak ya da seramikler ile alanı daha hareketli kılmak bu yıl da devam ediyor. Bunun yanı sıra duvarın alt yarısını seramikle kaplayıp üst yarısını suya dayanıklı boya ile boyayarak da alanda hareketlilik sağlayabilirsiniz. Banyolarda en dikkat çeken trendlerden biri ise -mutfaklarda da olduğu gibi- açık raflar! Açık raflara konumlandırabileceğiniz havlu, bornoz gibi banyo ihtiyaçlarının yanı sıra bu alanda dekoratif ürünlere de yer verebilirsiniz.



ROZE VE ALTIN DETAYLAR



Ayaklı olan yani zemine monte edilen lavabo ve klozetlerin yerine duvara monte edilebilen ürünler bu yıl daha çok ön plana çıkıyor. Özellikle banyo dolabının alt modülünün üzerine konumlandırılabilen lavabolar alanda trend bir görünümün anahtarlarından. Ayrıca banyo ve lavabo bataryalarınızı altın, roze altın gibi renklerden seçip alana farklı bir hava katabilirsiniz. Bu arada seçeceğiniz banyo aksesuarlarının da tamamlayıcı olduğunu unutmamakta fayda var!