Beyazperdede yeni versiyon dönemi

Dünya sinemasında sükse yapan ve gişede önemli başarılara imza atan 2019 yapımı filmlerin çoğu, eski filmlerin yeni versiyonlarından oluşuyor. İşte o ‘yeni versiyon’ ya da ‘devam’ filmlerinden bazıları...

ALAADDİN

Robin Williams'ın orijinal 1992 versiyonundaki sevecen performansından sonra lambanın cinini çalan Will Smith liderliğindeki oyuncu kadrosunun öne çıktığı 2019 filmini Guy Ritchie yönetti. Naomi Scott, Mena Massoud yeni versiyonun diğer oyuncuları arasında... Filmin prömiyeri Mayıs'ta yapıldı ve izleyicilerden tam not aldı.





DUMBO

TIM Burton'ın yönettiği Amerikan fantastik macera filmi, Walt Disney'in aynı adı taşıyan 1941 yapımı kısa animasyon filminin 2019 uyarlamasıdır. Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito ve Alan Arkin gibi yıldızlarla dolu bir kadronun yer aldığı Dumbo'nun prömiyeri Mart ayında yapıldı. Film gişede istediğini aldı.





JUMANJI: YENİ SEVİYE

Yönetmenliğini Jake Kasdan'in yaptığı, başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Danny DeVito ve Danny Glover'ın paylaştığı fantastik-macera filmi, 2017'de gösterilen 'Jumanji: Vahşi Orman'ın devamıdır. Arkadaşlarını kurtarmak için kendilerini yeniden oyunun içinde bulan gençlerin maceraları nefes kesiyor.





O BÖLÜM 2

2019'un doğaüstü korku filmi 'O Bölüm 2' Stephen King'in romanından 2017'de beyazperdeye uyarlanan filmin devamı niteliğinde. Andy Muschietti'nin yönettiği filmde, Şeytan palyaçonun geri dönmesi ile 27 yıl sonra tekrar buluşan Ezikler Kulübü üyelerinin hikayesi anlatılıyor. 27 yılın ardından yenik Pennywise, intikam için Derry kasabasına geri dönmüştür.





MARY POPPİNS: SİHİRLİ DADI

David Magee, Rob Marshall ve John DeLuca'nın hikayelerinden uyarlanan, Rob Marshall'ın yönettiği müzikal fantastik film, 1964'teki ilk filmin devamı niteliğinde. Artık büyüyen kardeşlerin yaşadığı bir sorun üzerine, dadılarının esrarengiz şekilde geri dönüşünü anlatan filmde Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda ve Ben Whishaw rol alıyor.



ADDAMS AİLESİ

Conrad Vernon ve Greg Tiernan'ın yönettiği ABD aksiyon filmi, 1991 yılında vizyona giren Addams Ailesi'nin 3D animasyon versiyonudur. Böylece popüler kültürün en ürkütücü ailesi, 28 yıl sonra beyaz perdeye geri dönmüş oldu. Bu kült esere Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll gibi ustalar sesleriyle can verdi.





HAYVAN MEZARLIĞI

Stephen King'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan, Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu gerilim filmi, 1989'daki uyarlaması çok iyi karşılanmış olmasına rağmen, finalinde değişiklik yapılarak yeniden gösterime sunuldu.





RAMBO: SON KAN

Adrian Grunberg'in yönettiği, başrollerini Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris- Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, Genie Kim, Joaquin Cosio ve Oscar Jaenada'nın paylaştığı Rambo serisinin beşinci filmidir. Sylvester Stallone'un şöhretini canlandıran role geri döndüğü filmi eleştirmenler beğendi ama yapım gişede istediğini alamadı.

BÜLENT GÜRLÜK