Davet sofranıza küçük dokunuşlar

Yemek masasının görünümünü etkileyen en önemli ürünlerden biri ise elbette ki suplalar! Peki, evde farklı supla modelleri yapmaya ne dersiniz? İşte, kolaylıkla yapabileceğiniz kendin yap supla önerileri:

NOSTALJİK VE ŞIK SOFRALAR

Ahşap. bambu, halat gibi detaylar, evinde doğanın yansımasını sunmak isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Eğer siz de ev dekorasyonunuzda doğal ve nostaljik etkileri seviyorsanız bu kendin yap Amerikan servis, yani ip supla fikri tam size göre...

NASIL YAPILIR?: Jüt halat iplerin uçlarını, açılmamaları için para bandı ile yapıştırın ve ardından bantladığınız bölümün yarısını kesin. Jüt halatı içten dışa, daire oluşturacak şekilde sıkıca çevirin. Bu aşamada sıcak silikon uygulayın. Bu sayede oluşturduğunuz dairenin açılmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama sırasında sadece bir yüze silikon uygulamak da oldukça önemli. Bu sayede kullanacağınız yüzün görselliği bozulmayacaktır. Jüt halatı sarma işlemine ip bitene kadar devam edin. Uç kısma bol sıcak silikon uygulayın ve baskı uygulayarak bu silikonun kurumasını bekleyin. Suplanızı küçük yapay çiçeklerle süsleyerek daha şık bir hale getirebilirsiniz.



FARKLI TARZLARA UYGUN

Sıraladığımız iki kendin yap supla önerisi size hitap etmediyse sorun değil; çünkü şimdi sunacağımız öneride tasarım konusunda daha özgür olabilirsiniz!

NASIL YAPILIR?: Öncelikle aldığınız mukavva, Amerikan servis olmak için büyükse ölçü aldıktan sonra mukavvayı keserek boyutu küçültebilirsiniz. Ardından mukavvanın ölçüsü doğrultusunda, zevkinize uygun bir tasarıma sahip olan yapışkanlı folyoyu kesin ve mukavvaya yavaşça yapıştırın. İşte, bu kadar!



YAPIMI PRATİK SONUCU İSE ÇOK HOŞ

Farklı tasarımlar sayesinde daha özel bir dekorasyon uygulamak mümkün! İşte, şimdi anlatacağımız çöp şişten supla yapımı ile sofra dekorasyonunuzu farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?: Yemek tabaklarınıza uygun boyutta seçtiğiniz kontrplakların bir yüzeyine çöp şişleri sıcak silikon ile dilediğiniz gibi (dikey, yatay, çapraz vb) yapıştırın. Çöp şişlere sıcak silikonun taşmaması için fazla sıkmamaya özen göstermeniz gerektiğini hatırlatalım. Dilerseniz kontrplağın diğer yanını daha hoş bir görünüm için boyayabilirsiniz.