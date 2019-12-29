Dolgun görünüm için bir dudak kalemi yeter

Dudak kalemleri tüm makyaj sanatçılarının çantalarında önemli bir yer tutar ve sizinkinde de yer almalı. Rujunuzla aynı renk bir dudak kalemi. Kenarları belirginleştirin ya da daha fazla kalıcılık için rujunuzu uygulamadan önce tüm dudağınızı doldurun. Daha dolgun dudaklar yaratmak için ise dudak renginize uygun dudak kalemini dudak çizginizin biraz dışından kullanın. Rujdan önce dudak kalemi kullanmak daha belirgin bir görünüm yaratırken, rujdan sonra dudak kalemi uygulamak daha yumuşak bir görünüm yaratır.