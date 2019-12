En iyi sosyal medya uzmanı sizsiniz

“Bizim işimiz sizin hesabınızı yönetmek değil nasıl yöneteceğinizi öğretmek” diyen sosyal medya uzmanı Orhun Azizağaoğlu şunları söyledi: Paylaşım saatleri, içerik oluşturma, etiketleme, konum gibi eklemeler paylaşımınızın daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor

Ben gazeteciyim. Her gün yeni bir içerik üretiyorum. Her gün bir sürü insanla tanışıyor, pek çok farklı etkinliğe katılıyorum. Ancak üretmekten ve gazeteye hazırlamaktan, sosyal medyama fazla vakit ayıramıyorum. Sosyal medyada zayıfım anlayacağınız. Ancak artık sosyal medya gazete ve televizyonun dışında bambaşka bir iletişim aracı. Bazı insanlar her şeyi sosyal medyadan takip ediyor. Dolayısıyla ürettiğiniz içeriklere ve gazetelere yönlendirmek için burada da aktif olmanız bu devirde kaçınılmaz.



HEDEF KİTLE



Yine bir haber dolayısıyla tanıştığım sosyal medya uzmanı Orhun Azizağaoğlu'nun "Siz bu kadar içerik üretiyorsunuz ama sosyal medyanız bomboş... Bu konuda biraz çalışmamız gerekiyor. Size yardımcı olacağım" demesiyle başladı her şey... Sanıyorum ki benim gibi birçok insan var sosyal medyayı aktif ve amacına göre kullanamayan... Bu yüzden "Madem bana yardım edeceksin, bu bilgileri okuyucularımızla da paylaşalım" dedim ve hem sizin için hem de kendim için sordum sorularımı... Önemli olan aslında sosyal medyanızın çok kişiye ulaşması değil, hedef kitlenize ulaşması. Sosyal medya uzmanları sizin yerinize sosyal medyanızı yönetmiyor, size nasıl yöneteceğinizi öğretip, püf noktalarını gösteriyor. Paylaşım saatleri, içerik oluşturma, etiketleme (hashtag) konum gibi eklemeler, aslında paylaşımınızın ulaşacağı kitleyi belirlerken daha fazla insana ulaşmasını da sağlıyor. İşte size kısaca sosyal medya yönetmenin püf noktaları...





AMACINIZI BELİRLEYİN



Sosyal medya uzmanı kimdir?

Sosyal medya uzmanı, aslında, kullanıcı ve hesap sahibi kimse, odur. Yani kendisidir, kimse başkasının sosyal medyasını yönetemez. Çünkü kimse kişinin ne istediğini tam anlamıyla yansıtamaz.



Siz bunları söyleyerek kendi işinizi baltalamış olmuyor musunuz?

Hayır, aksine kendi işime katkı sağlıyorum. Gelişen teknolojiyle birlikte facebook ve instagram zaten açık kaynak olarak bize sunuluyor. Bazılarımızın zamanı, ilgisi olmadığı için dışardan paramızı sömürüyorlar. Türkiye bu konuda fazla gelişmiş değil. Dünyadaki örneklere baktığımızda doyum noktasına gelmiş durumdalar. Türkiye bunun çok başında ama birkaç yıl içerisinde artık herkesin kendi sosyal medyasını nasıl oluşturabileceğini, insanların dikkatini nasıl çekebileceğini çözeceğine eminim. Zaten çok da zor değil. Üç tane ana maddemiz var. İçerik, metinimiz ve hashtag... Önce kendinize şu soruyu sormalısınız, "Sosyal medyayı kullanma amacımız nedir?" Daha fazla insana ulaşabilmek için hashtag'leri kullanmamız lazım. Hashtag'ler sayesinde sayesinde bütün dünyaya kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu üç madde ne kadar uyumlu olursa o kadar işe yarıyor. Paylaşım yaparken hedef kitlemizi ve hedef kitlemizin ne istediğini bilmemiz lazım.



Peki sosyal medya uzmanları bize ne destek sağlıyor?

Aslında sosyal medya uzmanın temel amacı sizin yerinize yönetmekten çok bunu sizin yapmanıza yardımcı olmak. Çünkü zor bir şey değil bir uygulama sonuçta. Bizlerin asıl işi insanları yönlendirmek.



GÖRSEL, METİN VE ETİKET



Peki içeriklerimizde ne olmalı, ne olmamalı?

Özel hayatınız bana kalırsa insanların görmek isteyecekleri şeyler değil. Artık internete yüklediğimiz her şeyi herkes kullanabiliyor hesaplarınızın ne kadar gizli olduğunu düşünseniz de. Bence işletme profilleri için sadece pazarlamak sunmak istediğiniz şeyleri hedef kitlenize yönlendirmelisiniz. Güvenlik işleri ileride daha da çok önemsenecek. Paylaşımlarda üç önemli maddemiz vardı; görsel, metin ve hashtag... Bu unsurları sağladıktan sonra bitmiyor, sürdürebilirlik sağlamamız lazım, iki günde bir ya da her gün paylaşım yapmamız lazım, hem hikaye hem normal post olarak...



UYANINCA VE YATARKEN



Hangi zaman aralıklarında paylaşım yapmak daha iyi?

İşletme hesabına girdiğimiz zaman analiz bölümünde sayfamızdaki insanların en çok aktif olduğu saatleri kontrol edebiliyorsunuz. Buna göre paylaşım yapmaya özen gösterirsek daha çok insana ulaşma hedefine varabiliriz. İnsanlar genellikle uyandıklarında bir de yatmadan önce bakıyorlar en çok. Siz de bu saatlere denk gelecek şekilde paylaşım yapmaya özen göstermelisiniz. Bir diğer çözüm yolu da postu ilerleyen saatlerde hikayede de paylaşarak daha çok kişinin görmesini sağlayabilirsiniz.



KÜÇÜK BİR BÜTÇEYLE



Sponsorluk almak iyi bir şey mi?

Sponsor reklam aslında belli bir ücret karşılığında bütün dünyaya açılmamızı sağlıyor. Küçük bir bütçeyle ulaşamayacağımız kadar büyük kitlelere ulaşabiliyorsunuz.



Sosyal medyadan nasıl para kazanabiliriz?

Sosyal medyadan para belli bir kademeden sonra sponsorluk sayesinde olabilir. Sponsorlar, takipçileriniz sayesinde sizi bulabiliyorlar.





SAKIN SAHTE TAKİPÇİ ALMAYIN



Sahte takipçi olup olmadığını nasıl anlayacaklar?

Eğer üç yüz dört yüz kişi takip ediyor ama paylaşımları aktif değilse sahte bir hesaptır.



Peki takipçi satın almayı tavsiye eder misiniz?

Kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü bütün sosyal medyada güvenilirliğinizi etkiliyor. Zaten facebook ve instagram aralıklı zamanlarda sahte hesapları temizliyor.



Takipçi arttırmanın en kolay yolları neler?

Birincisi özgün içerik... Çalıntı değil, size ait içerikler üretmek, kaliteli fotoğraflar, kaliteli içerikler. Bunun haricinde hesabınızı yeni açtıysanız ve çabuk takipçi kazanmak istiyorsanız karşılıklı olarak takibe takip en güvenli yollardan. Sponsorluklarla reklama çıkarak da yeni kitleler kazanabilirsiniz.



Son dönemde ilgi çeken içerikler neler?

Trend olan şeyleri takip ederek paylaşımlar yapmak daha çok dikkat çekecektir.

BURCU ILGIN