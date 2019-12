“Kapı kapı dolaşıp tarif topladım”

Gülper Ergün, “Bornova’da 35’in üzerinde Levanten köşkü var. Bir gün komşularımla tanışmak istedim ve hepsini Buenas’a çağırdım. O gece onların anneannelerinden gördükleri yemekleri sofraya koyduk. Böylece yeni menümüz oluştu” diyerek Levanten mutfağı serüvenini anlattı

Gülper Ergün sıradışı bir kadın. Gözlerini dünyaya büyük bir ailede açtı. İşçi bir baba ile ev hanımı bir annenin kızıydı. İlkokula giderken iş hayatına atılmanın hayalini kuruyordu. Zaten ilkokuldan hemen sonra evden ayrılıp ortaokulu yatılı olarak Soma'da okudu. Balıkesir'de sınavla kazandığı liseyi bitirmek ve iş hayatına atılmak için sabırsızlanıyordu. Ama babasının "Üniversite diplomasını almazsan gözüm açık kalır" sözü üzerine bu kez ikisini bir yaptı. Yani bir taraftan çalışırken bir taraftan da çalışma ekonomisi bölümünü bitirdi. "Girişimcilik" için KOSGEB'ten kurs aldı. Bornova'da tekstil ürünlerinin satıldığı mağazasını açtı, krizden etkilendi. Ama yılmadı. Aynı yeri restorana çevirdi. 12 yılın ardından "Hayallerinin restoranını" açmaya karar verdi. Ancak tek sermaye kendisiydi. Önce yeri buldu. Bornova'da levanten köşklerinin arasına sıkışmış bir vaha. Sonra yatırımcı buldu. Buenas işte böyle doğdu. Hayallerin restoranı Buenas, açıldıktan sonra alanında birçok ödüle de layık görüldü. Şimdi unutulan lezzetler Levanten yemeklerini gün ışığına çıkaracak. Ancak Gülper Ergün'ün şimdi yeni bir hayali var. İzmir'in bağları ve zeytinleriyle muhteşem bir çiftlik kurmak.



TAKILARINI BOZDURDU



Bu başarı serüveni nasıl başladı?

Girişimcilik serüvenim evlendikten sonra başladı. Önce düğünde takılan takılarla kendimize küçük bir butik açtık, o zamanlar tekstil sektörü revaçtaydı. Bir süre güzel gitti ancak daha sonra işler sarpa sardı. O dönem çok borçlandık, sıkıntılı zamanlardı. Borçlarımızı kapatacak çok iyi bir devir teklifini reddederek risk aldım ve butiği bir kafeye çevirdim. Bu, benim girişimcilikteki dönüm noktam oldu.



Peki Buenas'ın odak noktası ne oldu?

Bornova'da her şey öğrenci merkezli düşünülüyor. Doğal olarak genel-geçer lezzetler hizmetler ve lezzetler ortaya çıkıyor. Aslında Bornova'da öğrenci olduğu kadar, ciddi bir akademisyen kesimi de var. Beyaz yakalılar, sağlık çalışanları var. Ben işin merkezine çalışan kesimi koydum. Lezzetleri, müzikleri onlara göre düzenledim. Ama "Buenas" öğrencilerin de uğrak noktası oldu. Demek ki aynı zamanda onlara da hitap edebilmişiz.



ULAŞILABİLİR LÜKS



Genel-geçerlikten söz ettiniz. Peki siz kalıcı olabilmek için nelere dikkat ediyorsunuz?

Kalite-fiyat performansını iyi tutmaya, ezber bozmaya çalışıyoruz. Piyasada lüks diye anılan yemeklerin fiyatlarını biz ulaşılabilir rakamlarda sunuyoruz. Bir anda çok kazanmıyorsun ama bu uzun vadede sürdürülebilirlik için çok büyük bir etken. İşletmecilerin kaygısını taşıması gereken konu da bu aslında, süreklilik.



Farklı lezzetler sunuyorsunuz, bunu biraz açalım.

Her yerde olana değil de, zor bulunana yöneldik. Şimdi yeni bir menü hazırlığındayız. Bu menüde benzersizliği bir adım öne taşımak istiyoruz. Bu yüzden menüye "Levanten yemekleri"ni ekledik. Bu bölümde de anasonlu köfte, kırma zeytin soslu steak gibi bilinmeyen, bilenler için de özlenen tatlar olacak.



Neden "Levanten yemekleri"?

Buenas'un kurulduğu topraklara ait bir Levanten kültürü var. Bölgede 35'in üzerinde Levanten köşkü bulunuyor. Bir gün komşularımla tanışmak istedim. Kapı kapı dolaşıp hepsini tek tek Buenas'a çağırdım. Tam da nasıl ezber bozarız diye düşünürken onların yemeklerine yöneldik. O gece onların kültürlerine ait yemekleri bulup, anneannelerinden gördükleri bu yemekleri sofraya koyduk. Çok mutlu oldular. Onların kültürlerini yaşatma gibi bir kaygıları olduğunu öğrendim. O gece teori kafamda netleşti. Yeni menü çalışmamızda, bir sayfayı tamamen levanten yemekleri ile doldurduk. Başka yerde yiyemeyecekleri yemeklerden oluşacak. Yemek için bize gelecekler.



Genç girişimcilere tavsiyeniz var mı?

Önce kendilerine, sonra fikirlerine güvensinler. Yılmasınlar. Her zaman sıradanlığın değil, olağan dışılığın; genel-geçerliğin değil sürekliliğin peşinde olsunlar. Gerisi gelir.

NİHAN YARKENT İNCE



Bornova'daki Levanten komşularını Buenas'a toplayan Gülper Ergün, "Çok mutlu oldular. Onların kültürlerini yaşatma gibi bir kaygıları olduğunu öğrendim. Artık başka yerde yemek yiyemeyecekler. Yemek için bize gelecekler" dedi.